Saramago, el Nobel que abandonà Portugal

José Saramago (Ribatejo, 1922 - Lanzarote, 2010), va néixer en el si d’una família de la pagesia portuguesa que el 1934 emigrà a Lisboa. Als dotze anys abandonà els estudis i ingressà en una escola de formació professional on es va graduar en mecànica. Als anys 40 va començar a treballar com a funcionari de la Seguretat Social. L’any 1947 va publicar la seua primera novel·la, ‘Terra do pecado’, que va passar desapercebuda. Va tornar a treballar d’operari metal·lúrgic i a finals de 1950 es va incorporar a l’editorial Estúdios Cor on es dedicà sobretot a les traduccions. El 1966 va publicar el seu segon llibre, ‘Os poemas possíveis’.

Afiliat al Partit Comunista, el 1971 va passar a dirigir la secció de cultura del Diário de Lisboa i va publicar nombrosos articles sobre la situació política a Portugal. L’any 1975 va ser durant uns mesos vicedirector del Diário de Nóticias, càrrec del qual va dimitir per motius polítics. Durant la dècada dels 80 va publicar les novel·les que definirien el seu estil i el projectarien com un dels primers escriptors en llengua portuguesa: ‘Levantado do chão’, ‘Memorial do convento’, ‘O ano da morte de Ricardo Reis’, ‘A Jangada de pedra’ i ‘Historia do cerco de Lisboa’. El 1992 ‘O Evangelio segun Jesucristo’ va provocar un escàndol amb l’església catòlica i el govern portuguès li va vetar la concessió del premi Europa. En protesta, va abandonar Portugal i va fixar la residència a Lanzarote, on va continuar la seua obra fins a la seua mort. A Tías (Lanzarote) la seua casa s’ha convertit en un museu. José Saramago ‘Tots els noms’ | traducció: xavier Pàmies. Barcelona: edicions 62, 1999. ‘La caverna’ | traducció: xavier pàmies giménez. barcelona: edicions 62, 2001. ‘L’any de la mort de Ricardo Reis’ | traducció: víctor martínez-gil. barcelona: Edicions 62, 1997. Al català les obres de Saramago han estat traduïdes per Xavier Pàmies principalment. El seu ateisme i anticlericalisme és molt pronunciat a ‘O Evangelio segun Jesucristo’, però també apareix de manera recurrent al llarg de tota la seua obra. A mida que la projecció pública de Saramago va augmentar es varen fer també més freqüents i més dures les seues crítiques al capitalisme, la globalització i els fonaments liberals del món occidental. Hostil a la Unió Europea, va manifestar la, segons ell, conveniència d’unió de Portugal a Espanya en nom d’un difús iberisme. ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’ va ser l’obra que més guardons va obtenir, entre els quals el premi de l’Associació Portuguesa de Crítics (1985), i els italians Grinzane di Cavour (1987) i Mondello (1992). Per ‘Ensayo sobre a ceguera’ va rebre el premi Pen Club (1985). Pel conjunt de la seua obra va rebre el Premi Camões (1995), el més important en llengua portuguesa, i l’any 1998 el Premi Nobel de Literatura, on va començar el seu discurs assegurant que la persona més culta que coneixia era analfabeta. Era el seu avi.