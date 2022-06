El rap entra a les aules

«No m’agrada la violència ni tampoc les amenaces. M’agrada que l’amor arribi a les cases. Volem la igualtat i que aquest missatge arribi a les masses». Així de contundent és el missatge que llencen els alumnes de l’escola Sant Rafel. Ho fan en forma de rap, amb un videoclip que és el resultat final d’un taller de cultura hip hop que han estat fent amb un dels referents d’aquest camp a Eivissa, Cristo Corona.

«Fa molts anys que estic en aquest món. L’any 2009 vaig fer un taller al Punt Jove i arran d’aquell en varen sortir molts altres», explica Corona sobre l’origen d’aquest taller, un projecte pensat per als centres educatius, per treballar temes que els interessen d’una forma lúdica. En el cas de l’escola de Sant Rafel ho tenien molt clar: volien aprofitar el hip hop per aprofundir sobre la igualtat i la violència masclista i també per recordar els 50 anys del centre.

A l’estudi de gravació

«Digues no a la violència, al maltractament i la discriminació. El que volem és un món més net. Amb la força de tothom ja te dic que... Ho podem fer!», rapeja, amb actitud, des del el pati, una de les alumnes del darrer cicle, que són els que han participat a la iniciativa. Una proposta que el raper eivissenc confia en poder desenvolupar, el proper curs, a més centres.

«El primer dia feim un taller de cultura hip hop. Parlam dels pioners, de quan i on sorgeix i explicam, de forma detallada, els quatre elements que la formen: el break dance, el dj, el grafiti i el mc», explica el responsable del projecte. En ell també hi participen Hosh, que és qui s’encarrega dels tallers de grafiti i Ettore, responsable de la producció musical del tema que escriuen i enregistren els escolars. Precisament anar a gravar a l’estudi va ser un dels moments que més va impressionar els alumnes. No tots hi varen poder anar. «Es va fer una selecció perquè no hi podien anar tots», comenta Cristo Corona, que destaca que al videoclip, que ja es pot veure a Youtube, sí que hi surten tots. I no només els alumnes de cinquè i sisè, que són els que han participat al projecte sinó també molts dels més petits.

«Aquí estam tots, fent un rap. Volem igualtat i lluitar i conscienciar tothom que hem de canviar la mentalitat», continuen rapejant els boixos en el videoclip, que va ser el darrer esglaó dels dies que varen passar junts treballant en el tema.

Abans, però, van haver de fer molta feina. «Vaig demanar als professors un llistat de paraules que vulguessin emprar», explica el raper. Ell mateix va escriure els mots a la pissarra. I varen començar a crear frases per a la cançó. No va ser fàcil. Però això, Corona ja ho sabia: «La primera frase és molt difícil. Costa molt. És el més complicat». Corona va organitzar amb les frases escrites pels alumnes per donar-lis l’estructura d’un tema de rap. «Això consisteix en jugar amb les paraules, posar-ne una, treure’n una altra, canviar-la...», indica el raper, que va explicar després als escolars com ho havia fet per encabir les frases i per quadrar-les amb el tempo.

Després, ells mateixos varen haver de rapejar-les. Amb ganes. I amb actitud. Una prova que va servir per escollir els que anirien a gravar a l’estudi, amb Ettore, que va fer la instrumental sobre la que els preadolescents varen posar les seues veus. «M’encantaria que hi haguessin pogut anar tots, però no pots ficar un centenar de boixos a un estudi», comenta Corona. Els alumnes varen al·lucinar, recorda. I és que, afirma, l’estudi d’Ettore no és qualsevol cosa: «És un dels millors d’Espanya en so 3D». Ni tan sols ell empra un espai així per enregistrar els seus temes, confesa. «Tenc un estudi a casa i jo mateix em faig la producció i enregistro. M’ho faig tot jo, per això puc trigar cinc mesos a treure un tema. Però no és un estudi gran com el seu», reflexiona Corona, que volia que els escolars gaudissin de l’experiència a un espai així. El que més va tenir en compte Corona per escollir els que anaven a l’estudi va ser l’actitud i la capacitat de transmetre.

Precisament això, transmetre i ser capaços d’expressar emocions i sentiments són alguns dels objectius principals del projecte, a més de viure l’experiència de crear un rap. No només es treballa la creativitat, que també, la música i l’escriptura sinò que els dona als boixos i boixes «una eina per expressar les seues pors, les inseguretats i allò que senten». Sap bé de què parla quan es refereix a això. Ho va comprovar fa uns anys, a un taller impartit al Punt Jove: «Hi havia un boix que va aprofitar el rap per explicar els problemes que tenia a casa, amb el seu pare. Quan ho vaig comentar, el monitor em va dir que feia anys que aquell boix hi anava quasi totes les tardes i mai, fins aquell moment, havia explicat què li passava».