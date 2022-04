El prodigi del cinema animat per adults

Camila Kater és una promesa del cinema d’animació per adults. És llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Estatal de Campinas (Unicamp). El 2012 va obtenir una beca, dins del programa del govern brasiler Ciència sense Fronteres, per estudiar Producció de Cinema i Televisió a la universitat britànica Anglia Ruskin, a Cambridge.

Els seus treballs són nombrosos, ha col·laborat tant en curts com llargmetratges d’animació. En el seu currículum destaquen projectes basats en stop-motion, on ha treballat com a animadora, directora d’art i creadora de titelles en films com ara ‘Apple’, ‘The Trial’, ‘Flirt’, o ‘Unspeakable’, entre d’altres.

Camila Kater Época: 1990 País: Brasil Kater representa una nova fornada de cineastes del sector de l’animació que treballen per explicar tota mena d’històries des d’un altre punt de vista.

També ha participat als llargmetratges ‘Voyagers of the Enchanted Forest’ i ‘Bob Spit, We Don’t Like People’, com a assistent d’art i animació.

Tot i només tenir 31 anys ja forma part del Campinas Animation Film Center i és cofundadora i coordinadora de L’Extraordinària Setmana de Mostres Animades (LESMA), al Brasil, amb el suport de festivals com MONSTRA (Festival de Cinema d’Animació de Lisboa), ANIMAGE (Festival Internacional d’Animació de Pernambuco) i Festival Internacional StopTrik (Eslovènia, Polònia).

L’any 2019 va dirigir el seu primer curt d’animació ‘Carne’ amb el que va aconseguir una candidatura als premis Òscar de l’any 2021. A més, aquesta fita va fer que altres directores de renom internacional com Isabel Coixet donéssin suport a la pel·lícula des del primer moment.

El curt explica a través de relats íntims i personals, com cinc dones comparteixen les seves experiències en relació amb el cos, des de la infància fins a la tercera edat.

En el seu moment, la crítica va dir que ‘Carne’ és un «brillant exemple de documental animat i de com d’estimulant pot ser la perspectiva de gènere al cinema» i també, respecte del seu contingut, es va dir que «’Carne’ explora la feminitat a través de les successives etapes de la vida, a més de presentar un nou examen sobre els tabús del cos femení»