Daniel Martín Reyes, Sacerdot de Sant Jordi i Sant Francesc: «La pandèmia també ha digitalitzat l’església»

Daniel Martín ja ha finalitzat els seus estudis superiors a la Universitat Pontifícia Gregoriana d’Itàlia i, des del mes de novembre, és el sacerdot de les parròquies de Sant Francesc i de Sant Jordi. Ara, ha decidit digitalitzar-les a través de les xarxes socials.

Són les sis de la tarda, el sol encara colpeja de valent la plaça de Sant Jordi i, de sobte, Daniel Martín surt per la porta de l’església, vestit de negre i aprofita per saludar totes les persones que se li acosten amb un somriure a la cara.

Sembla que has caigut bé a la gent de Sant Jordi

[Riu] No em puc queixar!

Fas bona cara, crec que a tu també t’agrada aquesta parròquia...

[Torna a riure] I tant... Sant Jordi és un lloc molt especial, té molta vida i em sent molt estimat i valorat per tothom des del primer dia. M’han rebut amb els braços oberts.

Per què és tan especial?

Perquè a la parròquia hi ha gent molt involucrada i això fa que no et puguis relaxar. A més, cada any tenim prop de cent boixos fent catequesi i això no ho tenen totes les parròquies i també dona molta vida i et permet plantejar-te nous reptes.

En què estàs pensant?

M’agradaria que tots aquests al·lots que venen a l’església per preparar-se per a la comunió veiessin que, a banda de missa, que és el més sagrat per a mi, feim moltes altres coses i que aquí també s’ho poden passar bé formant part d’una comunitat que no para de pensar en tota mena d’activitats.

Parlant d’activitat... Com ha estat aquesta Setmana Santa?

[Riu] Apassionant! La veritat és que ha estat una setmana plena de contrastos. A mi m’agrada dir que la Setmana Santa és la temporada alta de l’església.

Contrastos?

És clar! Sóc el sacerdot de Sant Jordi, però també de Sant Francesc i són dues parròquies molt diferents. A Sant Francesc hi regna una calma i tranquil·litat que no tenim a Sant Jordi i a mi m’agrada molt que sigui així perquè em permet veure i viure de maneres diferents una mateixa cosa, com per exemple, la Setmana Santa d’enguany...

Que, per cert, ha coincidit amb les festes de Sant Jordi...

[Somriu] Així és i no et diré que no ha estat fàcil fer missa algun dia, però, en general, tothom ha sigut molt respectuós.

Ara que ha acabat la temporada alta estàs més tranquil?

Bé, ara tenc un petit parèntesi, però de seguida arrencarà la segona temporada alta de l’any amb les comunions! [Torna a riure]

Què faràs durant aquest descans?

Doncs actualitzar el compte d’Instagram! Que ja fa quinze dies que no hi penj res i això no pot ser!

Compte a Instagram?

Sí! Mira, ara t’explicaré una cosa que no tothom sap...

Sóc tot orelles...

El Papa Francesc ens ha demanat a tots els sacerdots que obrim l’església, que la fem més transparent i accessible i que reflexionem sobre el seu present i el seu futur...

Les xarxes socials són una gran eina per aconseguir-ho...

Exacte, per això vaig decidir obrir el compte de @parroquiasantjordi. Hi penj una mica de tot, però em centr bastant en ensenyar coses que no tothom veu habitualment...

Com per exemple?

Doncs les excursions que feim amb la parròquia, les restauracions que feim a les esglésies o les implementacions tecnològiques que portam a terme, entre moltes altres coses. Entra i segueix-nos si ho vols veure tot!

Ara mateix! Veig a l’Instagram que heu comprat una pantalla enorme per a l’aula de catequesi!

Clar! Es que a l’església cada vegada som més digitals! [Riu].

Ja m’ho imagín...

No, segur que ni t’ho imagines... Tenim xarxes i fins i tot grups de Whatsapp per a diferents temes!

I de quins aspectes parleu per Whatsapp?

Tenim grups d’oratòria i grups per als cursos prematrimonials, per exemple, però el més polit és que un cop aquestes persones es casen, seguim tenint contacte a través de Whatsapp perquè no marxen del grup i així s’assebenten de tot el que feim!

Doncs serà veritat que l’església s’està digitalitzant!

Per suposat, la pandèmia, com a tothom, ens hi ha obligat i, al final, hem de fer ús de totes les eines que tenim al nostre abast per acostar-nos a tothom!

Però no totes les parròquies tenen xarxes socials...

És cert, però t’assegur que a Eivissa tenim molta sort. Tots els sacerdots de l’illa treballam de valent i cadascú aporta el que pot i el que sap i ens ajudam entre tots. Podríem dir que hem format un gran equip i, a més a més, sempre m’he sentit molt recolzat i acompanyat en tots els projectes que he volgut tirar endavant.

Segur que teniu un grup de Whatsapp de sacerdots...

[Riu] Clar! Igual que tu deus tenir un grup de Whatsapp amb companys de feina!

Hi ha el bisbe en aquest grup?

I tant! Segur que al teu grup de Whatsapp hi ha la directora del diari, doncs al nostre hi ha en Vicent!

Vicent... Quina confiança...

És que no saps com és d’important que el bisbe d’Eivissa sigui eivissenc. Facilita moltes coses, coneix tothom i tothom el coneix... De vegades fa de bisbe, però altres vegades fa de Vicent.

Ell et va donar aquestes dues parròquies. Segur que sabia el que feia...

Em va demanar que fes de l’església un lloc accessible. És el que demana el Papa a tothom, però també em va dir que podia revolucionar Sant Jordi...

Ja són gairebé les set de la tarda i ara tens una missa. De què anirà el sermó d’avui?

Si ho vols saber hauràs d’entrar amb mi o seguir-nos a Instagram, potser demà el penj!