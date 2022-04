Lotte Reiniger i les seues pel·lícules de siluetes

Va veure les pel·lícules de Méliès i la vida de Lotte Reiniger, adolescent en aquell moment, va canviar per complet. S’havia enamorat del cinema d’animació, una passió que va confirmar quan va anar a una conferència de Wegener. En aquells moments, Lotte, una de les protagonistes del mes d’abril del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES) tenia només 16 anys.

No va parar fins que va convéncer els seus pares per entrar al grup de teatre del propi Wegener, a qui va impressionar confeccionant les siluetes de la resta d’actors de la companyia. De fet, va començar a treballar amb ell realitzant aquestes mateixes figures per als ròtuls i decorats que sortien a les seues pel·lícules. Va ingressar a l’Institut d’Investigacions Culturals, dedicat a cinema experimental d’animació, on va rodar la seua primera pel·lícula de siluetes: ‘Das Ornament des verliebten Herzens’.

Lotte Reiniger Época: 1899-1981 País: Alemanya Va cridar l’atenció del seu ídol, el cineasta Wegener, apuntant-se al seu grup de teatre i confeccionant siluetes de tots els integrants de la companyia.

Va rodar sis curts amb el seu marit, a qui va conèixer a aquest centre, mentre treballava en publicitat i fent efectes especials en llargmetratges d’imatge real (un d’ells per Fritz Lang). L’any 23 Louis Hagen, banquer i admirador de la seua feina, es va oferir per finançar-li un llargmetratge: ‘Die Abenteuer des Prinzen Achmed’, el llarg d’animació més antic que es conserva i que va tenir èxit tant de públic com de crítica. L’alemanya va ser la primera en emprar la càmera multiplànol en animació. L’èxit d’aquesta cinta li va permetre rodar ‘Doktor Dolittle und seine Tiere’.

‘Die Jagd nach dem Glück’ (1929) va ser la seua primera pel·lícula d’imatge real, rodada com a muda i a la que va haver d’afegir després les veus dels actors, donat que el cinema sonor ja havia arribat. Un doblatge tan dolent que va destrossar la pel·lícula.

En arribar els nazis al poder no trobaren cap país que els concedís visats permanents i ella i el seu marit varen passar uns anys anant d’un lloc a l’altre, temps en què varen rodar una dotzena de pel·lícules: ‘Carmen’ i ‘Papageno’ varen ser les més conegudes. Passaren tota la II Guerra Mundial a Berlín, fins que el 1949 varen poder traslladar-se a Londres. Allà, va fer una vintena de pel·lícules de siluetes fins que el 76 va marxar a Canadà. L’any 72 va rebre el Deutscher Filmpreis i, al 79, l’Ordre del Mèrit de la República Federal d’Alemanya. Va morir dos anys després, amb 82 anys, al seu país natal.