Yasmina Santos i el seu TikTok de premi

«Des de petites ens conten històries de princeses rescatades per un príncep. Ens han dit com comportar-nos, com viure la nostra vida. ens diuen que calladetes estam més guapes, que les boixes no corren, no s’embruten, no es barallen, no salten ni criden». Amb aquestes paraules, mentre es veu una dona tirant a l’arena de la platja una corona, comença el vídeo de TikTok amb què l’eivissenca Yasmina Santos Ordóñez ha quedat tercera en el concurs Corto España de TikTok 2022.

«Volia fer alguna cosa pel 8M, així que vaig fer un vídeo. Un dia abans de pujar-ho a les xarxes vaig veure que es convocava el concurs», explica Santos, referint-se al certamen organitzat pel Consell d’Eivissa. El vídeo original era prou més llarg —«uns tres minuts»— així que va retallar i retallar i retallar fins deixar-lo en un minut. «No esperava arribar tan lluny», comenta Yasmina, que confessa que quan la varen trucar del Consell d’Eivissa per dir-li que havia guanyat no s’ho podia creure. «En agafar el telèfon em varen preguntar si jo era ‘El bollo y la princesa’ i vaig començar a saltar d’alegria», recorda. El premi del concurs, en què va quedar segona Claritsa Aular Solórzano, consistia en 200 euros i la classificació per al nacional.

«Pentina’t, sigues bona al·lota, tanca bé les cames, arregla’t o no trobaràs jove, on vas tan maquillada? És que les dones sou molt dolentes entre vosaltres, de nit no vagis tot sola, tapa’t una mica que vas provocant, què avorrida amb tanta roba a sobre, aprima’t i estaràs més guapa, engreixa una mica que sembles un esquelet, mare meua què sonada estàs...»

El dia 30 de març, Santos estava connectada per al lliurament dels guardons, acompanyada d’una amiga, amb la tranquil·litat de qui està convençuda que no guanyarà. I així estaven, comentant la cerimònia quan varen donar el cinquè premi. I el quart. I així estaven quan es va il·luminar la pantalla, convidant-les al directe perquè el tercer premi venia cap Eivissa. «Vam somriure, donar les gràcies, explicar una mica la inspiració del vídeo i quan varen desconnectar vam saltar del sofà. A la nit, ja amb calma, es vaig inflar plorant», recorda.

Amb els sous del premi, uns 400 euros, té pensat organitzar un sopar amb tot l’equip que ha col·laborat al vídeo, tant davant com darrere de les càmeres. També vol dedicar una part a les dones que estan als pisos protegits de l’Oficina de la Dona. «Li he dit a Tonyi Ferrer que vull ajudar en alguna cosa. Organitzar un taller amb elles, parlar de feminisme, alguna cosa molt dinàmica i que realment pugui servir d’ajuda a aquestes dones i fer un berenar que ja he dit que vull pagar jo», detalla.

«Això s’ha acabat. Canviam la corona per l’armadura de color morat. Ens unim per ser més fortes. Ens empoderam per alliberar-nos i avui, juntes, demanam a les nostres companyes i aliats que ens ajudin a vèncer el drac».

Un akelarre

Quan es va plantejar fer el vídeo se li va venir al cap «un akelarre»: «Un grup de dones juntes al bosc sentint-se lliures i fent front al que la societat els ha estat dient durant generacions. Botant i vivint juntes, unides», explica l’eivissenca, que explica que tot i que per al concurs va haver de retallar la història, la té penjada sencera, els tres minuts, a les seues xarxes socials en les que el nom fa referència als seus fills: «El bollo, que ara té nou anys, i la princesa, que en té 14».

Yasmina Santos explica que va descobrir el feminisme fa molts anys —«quan te comencen a passar coses i veus i sents que no està bé»— però que no va ser fins fa «tres o quatre» quan va començar a llegir, seguir activistes i endinsar-s’hi més. El que més li va costar de fer el vídeo va ser, explica, el text. «Li vaig donar moltes voltes perquè no volia que ningú pogués malinterpretar les paraules o que pensàs que al darrere hi ha odi cap als homes, al contrari, el feminisme el que vol és la igualtat i construir junts homes i dones», afirma Santos, que confessa que no esperava «la bona acollida» que ha tengut el vídeo. «Ha tengut moltes visualitzacions, s’ha compartit molt i només una o dos de les al·lotes (a l’equip són tot dones menys un home) ha rebut algun comentari poc feminista, per dir-ho d’alguna forma», conclou l’autora, que vol deixar molt clar que les pólvores de color morat amb què acaben totes ben enfitades al vídeo, que es va rodar a la zona del final de Platja d’en Bossa, són totalment biodegradables i no fan mal al medi ambient».

«Perquè només pretenem tirar avall les torres en què volen tancar-nos. Per això, germana, corre, salta, crita, riu, embruta’t, coneix-te, lluita, ama i viu».