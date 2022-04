Records de l’educació en pandèmia

De la incertesa i els murmuris als passadissos de l’escola dels dies previs al confinament pel covid fins a l’aplaudiment amb què varen rebre els docents als alumnes el dia que varen tornar a classe. És el recorregut que fa la mestra Nieves Tobaruela a un article publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació.

«Els dies anteriors al confinament es van viure amb una incertesa que omplia de murmuris els passadissos i sales de mestres de totes les escoles. La imminent arribada d’un virus desconegut amb una alta taxa de contagi procedent dels països veïns, anunciat a les notícies de tot el món, disparava les alarmes d’un sistema educatiu acomodat. L’absència d’alumnes va ser molt evident. Al voltant d’uns cinc infants d’una classe de vint-i-dos suposava una ràtio que amagava una trista realitat de pànic generalitzat entre les famílies». Així recorda Nieves Tobaruela, docent de l’escola Sa Bodega, de Vila, la setmana prèvia al 14 de març de 2020. Un record amb què pràcticament enceta l’article ‘El repte de l’educació infantil i primària en temps de pandèmia’, publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació, editat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Tobaruela destaca que el virus «faria trontollar els ciments del sistema educatiu, desafiant l’educació com la coneixíem fins al moment». Recorda la reunió del divendres 13, on els varen comentar la possibilitat d’haver d’estar confinats a casa una setmana. «El que havia de ser una setmana es va convertir en 98 dies de confinament domiciliari en ple curs escolar», destaca l’autora de l’article, que explica que es va posar en marxa «l’ensenyança remota d’emergència (ERE)». «Ens vàrem veure abocats en poc temps i amb una gran manca de recursos, formació i experiència en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació a impartir l’ensenyança des del saló de les nostres llars», comenta la mestra, que recalca que es tracta d’un «canvi temporal i alternatiu», abans de detallar com varen afrontar aquest periode de no presencialitat a les aules.

Recursos en línia

Així, al centre varen transformar l’ús que ja s’estava donant a Blogger: de «recurs en línia per donar visibilitat a les famílies de tot el treball que es realitza a l’aula amb els alumnes» va passar a ser una eina en línia per «impartir docència». Cada dia hi publicaven les tasques que havien de fer els alumnes. «Com a mestra d’educació Infantil, l’experiència va ser bastant complexa», reconeix Tobaruela, que relata que els boixos més petits «depenien totalment de les seues famílies per accedir als recursos i activitats», que a moltes cases tenien només un ordinador o ni tan sols i havien de fer servir els mòbils: «Dispositius que havien de compartir amb els pares, que molts d’ells alhora també teletreballaven, o amb els germans de cursos superiors, prioritzant en ells en detriment dels més petits». El propi centre va facilitar Chromebooks «a diverses famílies amb recursos limitats que no disposaven de dispositius electrònics».

‘Coronateaching’ Docents aclaparats per la informació excessiva de les noves tecnologies L’autora de l’article, Nieves Tobaruela, parla del ‘coronateaching’ que van patir molts docents durant el curs de la pandèmia: «Transtorn d’ansietat generalitzat per rebre informació excessiva a través de les plataformes educatives, aplicacions i correu sobre les activitats de les matèries o cursos sota la seua responsabilitat».

En el cas dels petits varen emprar vídeos de Youtube per animar-los a cantar o fer experiments i manualitats i varen proposar a les famílies gimcanes sense sortir de casa «per poder desenvolupar la motricitat gruixuda» i també sessions de ioga o mindfulness per a boixos. Varen aprofitar, també, les feines de casa i rutines diàries per fer que adquirissin «competències lògico-matemàtiques, lingüístiques i d’autonomia personal». Whatsapp va ser bàsic. Igual que la figura del pare o mare contacte, que ja funcionava al centre com enllaç entre el tutor (de qui té el telèfon perosnal) i la resta de famílies i que va adquirir especial rellevància durant el temps que no hi va haver classes presencials. Les videotrucades varen permetre el contacte «amb tota la classe» i sentir-se «una mica més a prop»: «L’experiència va ser realment emocionant perquè després de tants de dies confinats sense haver vist més que els convivents, teníem moltes ganes de veure’ns». L’experiència va ser tan positiva que va donar llum a una altra iniciativa: «Arran de les videotrucades amb els meus alumnes de 4 anyets, la gran acceptació i il·lusió amb la qual esperaven tornar-me a veure em va engrescar a apropar-me més a ells amb la creació d’un canal a Youtube per dur les classes als meus infants. I amb aquest pretext, vaig començar a gravar-me en vídeo des del saló de casa realitzant diferents experiments, cantant les cançons de l’assemblea, realitzant algunes manualitats...». La mestra confessa que es va sorprendre de l’èxit dels vídeos, que varen donar peu al naixement del perfil d’Instagram i la pàgina web ‘Educa con emoción’, i que, a més, varen engrescar altres docents «a perdre la por a les càmeres sumant-se a aquest tipus d’iniciatives».

Els grans reptes d’aquest ensenyament remot varen ser l’atenció als alumnes amb necessitats i l’avaluació. I, una mica més endavant, la tornada a les aules. «Un moment tan esperat com incert», defineix la mestra, que continua: «Es va viure com un temps de seminormalitat pel fet de poder anar a l’escola i desenvolupar la nostra feina, però la realitat és que no seria ni de lluny com la coneixíem abans».

Tobaruela destaca al seu article la manca de suport que han tengut els docents durant la pandèmia i que varen «haver d’assumir en molts de casos especialitats» que no els pertocaven i per a les quals no estaven preparats. Això per no parlar de la complexitat de la iniciació a la lectoescriptura dels alumnes més petits que, amb les mascaretes, «obliga les mestres a pronunciar de manera molt exagerada el sol de les lletres per afavorir la seua cosnciència fonològica i facilitar l’accès a les primeres fases de l’escriptura».

Tornada a classe

La tornada a classe no va ser fàcil: «Passada l’emoció del primer dia de tornar a veure els seus companys i mestres, van aparèixer els primers símptomes d’uns infants tocats emocionalment. Es mostraven apagats o tristos». Aquest primer dia la rebuda que varen tenir els alumnes va ser especial, recorda Tobaruela: «Vam donar la benvinguda als alumnes amb un aplaudiment conjunt per part de tots els mestres, com a homenatge per ser els grans herois i heroïnes en aquesta pandèmia, havent suportat 98 dies de confinament domiciliari».

L’autora de l’article sobre Sa Bodega destaca la feina dels docents «que han asabut aixecar de la nit al dia una xarxa d’educació a distància usant únicament els seus propis recursos i una gran dosi d’entusiasme i professionalitat» i posa deures al Ministeri d’Educació: «Hauria de dissenyar plans d’ensenyança remota d’emergència per a futures crisis similars» i garantir que els professionals dels centres educatius tenguin «els recursos, les habilitats i les competències per respondre».