Jutta Brückner, les dones i els cossos

Ni popular ni molt coneguda. Tot i que les seues obres (nou pel·lícules estrenades entre 1975 y 2005) han estat molt premiades. Així és Jutta Brückner, directora alemanya i una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del Sindicat STES.

Nascuda durant la II Guerra Mundial, va viure la seua adolescència a un país en plena postguerra. Tot i que la seua era una família de classe mitjana-baixa, degut als seus bons resultats acadèmics va poder estudiar Filosofia i Història.

Apassionada per la literatura, la jove Jutta volia escriure i va ser arran d’aquesta passió que es va introduir al món del cinema, molt influenciada per la corrent de dones que buscaven fugir de les estructures patriarcals que es van tornar a instaurar amb força a l’Alemanya de la reconstrucció. Sense estudiar cinema, totalment autodidacta, va començar a fer cinema quan va deixar d’escriure perquè no aconseguia trobar en les seues paraules allò que volia. No es sentia legitimada per allò que escrivia, va explicar en diverses ocasions. El primer guió que va escriure el va enviar a totes les televisions de l’Alemanya Occidental fins que una d’elles va voler produir ‘Una dona amb responsabilitat’. el que la va sorprendre.

JUTTA BRÜCKNER Época: 1941 País: Alemanya La directora ha estat professora de la Universitat de les Arts de Berlín i, des del 91 és membre de l’Acadèmia de les Arts d’aquesta ciutat.

La majoria de les seues pel·lícules són autobiogràfiques, difícils, plenes de dolor i amb un cert aire de documental, cosa que es deu al fet d’estar filmades en 16 mil·límetres. Les tres primeres, a més, estan enregistrades en blanc i negre. Brückner está convençuda que el cinema empodera les dones perquè amb ell «recuperen la capacitat de mirar i percebre». Aquestes tres primeres pel·lícules tracten sobre la relació entre mares i filles i també sobre la de les dones amb els seus propis cossos.

‘Fes el correcte i no tenguis por de ningú’ va ser la seua primera pel·lícula com a directora. La més guardonada ha estat ‘Anys de la fam’, estrenada l’any 1980. Ambientada en els anys 50 està protagonitzada per una adolescent afamagada d’emocions i criada en una societat d’abundància.