María Luisa Bemberg i les dones rebels

L’emancipació i recivindicació de la dona. Aquest és el tema que recorre la filmografia de María Luisa Bemberg, una de les protagonistes del mes de març del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat a les directores de cinema de ficció. Nascuda a Buenos Aires, en el si d’una poderosa família d’origen alemany propietària de la cervesera Quilmes, la seua entrada al món del cinema va ser com a empresària d’espectacles de teatre. Bemberg, profundament influenciada pel cinema de Bergam, la Nouvelle Vague y Julio Cortázar, va estudiar teatre a Nova York i Argentina. Va escriure obres de teatre que després es varen adaptar al cinema i, més tard, va fer de guionista abans de dirigir, amb 58 anys, la seua primera pel·lícula, ‘Momentos 5’, que va patir la censura de la dictadura que imperava al país. Bemberg va confessar que ja sabia, abans de l’estrena que si la pel·lícula no agradava la crítica al seu país no es centraria en ella sinó que seria l’excusa per dir que les dones no serveixen per al cinema.

El reconeixement internacional li va arribar amb ‘Camila’, que va ser nominada als Oscar l’any 1985, i ‘Yo, la peor de todas. Totes dos basades en la vida de dos importants dones: Camila O’Gorman i sor Juana Inés de la Cruz. Feminista conscienciada, va ser una de les fundadores de la Unión Feminista Argentina. Aquesta vessant de lluita per la igualtat de les dones esrà molt present a la seua filmografia. És, de fet, una de les bases, ja que totes les seues pel·lícules destaquen els problemes que pateixen les dones a la societat, especialment les seues vivències dins una família patriarcal de l’aristocràcia argentina. Les seues obres estan plenes de protagonistes que es rebel·len contra el que la societat espera d’elles. La directora argentina va viure a Espanya una temporada. També a França. MARÍA LUISA BEMBERG Época: 1922-1995 País: Argentina El títol d’una de les seues pel·lícules, ‘Señora de nadie’, està inspirada en el que va sentir en divorciar-se del seu marit, l’arquitecte Carlos María Miguens. Va seguir treballant, pensant noves històries que explicar al món fins al seu darrer dia. Bemberg va morir als 73 anys, de càncer, mentre estava treballant en el guió de ‘El impostor’, pel·lícula que es va estrenar dos anys després, acabada per Alejandro Maci, un dels seus col·laboradors.