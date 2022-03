Poeta, narrador, guionista...

Gabriel Mesquida i Amengual (Castelló, 1947) és de pares mallorquins i la seva vida professional i literària ha estat sempre vinculada a Mallorca i a Barcelona, on es va llicenciar en Biologia (1969) i en Ciències de la Informació (1977).

D’adolescent va assistir de manera gairebé clandestina a classes de català, així com a la lectura de poemes a casa de Josep M. Llompart i va establir coneixement amb Francesc de Borja Moll, Jaume Vidal Alcover i Llorenç Moyà. També va tenir relació amb poetes com Joan Brossa, Narcís Comadira i cantautors com Maria de Mar Bonet i Joan Manuel Serrat.

Mesquida va ser responsable de la secció de ciències biològiques de la Gran enciclopèdia catalana(1972-80), director d’Ucronia d’Iniciatives Editorials (1977-80), col·lecció literària vinculada a la revista alternativa El Viejo Topo. Va ser membre de diversos moviments de renovació dels anys 70 a Mallorca en l’esperit de la contracultura de finals dels anys 60 i els 70 del segle XX, entre els quals destaca el Taller Llunàtic.

Biel mesquida ‘Els detalls del món’ ▶barcelona, empúries, 2001 ‘Llefre de tu’ ▶barcelona, club editor, 2012 ‘Vertígens’ ▶barcelona, edicions 62, 1999 ‘T’estim a tu’ ▶barcelona, empúries, 2001 ‘Trèmolo’ ▶barcelona, empúries, 2015

En 1974 va publicar clandestinament el seu primer poemari, ‘El bell país on els homes desitgen els homes’ (1985) i, posteriorment, ‘Notes de temps i viceversa’ (1981), ‘Cap-cap’ (de Dürerals Cèsars) (1985), ‘The Blazing Library’ (1994) i ‘Paraula de poeta’ (2015), entre altres. És autor, en col·laboració amb el pintor Steva Terrades, de l’obra ‘Matèria de cos’ (1979), i, amb el gravador Magí Baleta, de ‘Som l’altre’ (1999). Com a narrador es va donar a conèixer amb el text ‘L’adolescent de sal’ (1975, premi Prudenci Bertrana 1973), el text més important i representatiu del textualisme català dels anys setanta.

Posteriorment va publicar ‘Self-service’ (1977); amb Quim Monzó, ‘Puta Marès (aquí)’ (1978); amb el pintor Pep-Maur Serra, ‘Doi’ (1990), ‘Excelsior o el temps escrit’ (1995, premi Ciutat de Barcelona i premi de la Crítica 1996), ‘Vertígens’ (1999, premi Ciutat de Palma 1998 i premi de la Crítica del País Valencià 1999), ‘T’estim a tu’ (2001), ‘Camafeu’ (2002), ‘Els detalls del món’ (2005, Premi Nacional de Cultura de literatura 2006), ‘Acrollam’ (2008) i ‘Llefre de tu’ (2012). En 2021 va publicar ‘Carpe Momentum’. Va ser coguionista de la pel·lícula ‘La mar’, d’Agustí Villaronga (2000), basada en l’obra homònima de Blai Bonet, i autor de diversos documentals per a televisió.

És director del Festival de Poesia del Mediterrani i en 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi; en 2020 el premi Cadaqués a Quima Jaume a la trajectòria i en 2021 el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.

Biel Mesquida i Eivissa

En els anys 2016 i 2017 va participar en el Cicle de Lectures Poètiques celebrat en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE).

Al juny de 2019 va participar en el XXVIII Festival de Poesia de la Lluna. En un dels actes programats, Nit de Poesia, Biel Mesquida i altres poetes van recitar els seus versos en el claustre de l’Ajuntament d’Eivissa, a Dalt Vila. Era la primera vegada que el Govern balear col·laborava amb aquesta cita poètica.