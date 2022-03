«Els contes són una eina fantàstica per educar»

Pintar-se les ungles. Tots. Boixos i boixes. I els familiars que varen voler. Aquesta va ser l’activitat del taller que, el darrer divendres de febrer, va seguir a la sessió de contacontes coeducatiu organitzat per l’Ajuntament d’Eivissa al Casal d’Igualtat. Tots havien de fer com en Joan, el protagonista de ‘Visca les ungles de colors!’, a qui li encanta «veure que les seues mans queden divertides i plenes de colors». Així, inspirant-se en en Joan, tots es van posar mans a la laca. Quan Núria Prieto Tur, coordinadora del contacontes, li va preguntar a un dels petits de quin color s’havia pintat les ungles es va trobar amb una resposta que la va sorprendre: «Blau, que és el color del nens!». «No vaig saber què contestar», recorda, rient, la impulsora d’aquesta iniciativa, que va sortir una mica a l’empara del Club de Lectura Feminista, que va ja per la tercera edició. De fet, sobre els colors, recorda que el rosa, originalment, era un color reservat a la noblesa i el portaven els homes. «No s’han de demonitzar els colors», indica Prieto Tur, que explica que té amigues que li conten que les seues filles no volen el rosa, per exemple. «Es tracta que tots els color siguin una opció per a tots», afegeix.

‘Visca les ungles de colors!’, d’Alicia Costa i Luis Amavisca és només un dels tretze contes que Prieto Tur ha triat per a aquesta primera edició dels contacontes coeducatius, que es celebren els darrers divendres de cada mes al Casal d’Igualtat de Vila (per inscriure’s s’ha d’enviar un correu a igualtat@eivissa.es). La coordinadora és mestra d’Educació Especial, té un posgrau en coeducació per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i, a més, és una apassionada dels contes. De fet, aquesta feminista declarada fa un temps que, sempre que la butxaca li ho permet, va nodrint la seua col·lecció de contes infantils. Li agraden des que era petita, quan la seua mare, abans d’anar a dormir, li llegia algun. Ara, selecciona aquells que tracten d’inculcar valors, una feina en la que, confessa, l’ajuda Montse, de la llibreria Sa Cultural, que la tempta constantment. Mirant aquella col·lecció de contes va pensar que li agradaria donar-li sortida, així que va fer una proposta a l’Ajuntament d’Eivissa per posar en marxa aquestes sessions de contacontes.

Cada llibre amb el seu mes

«Intent que tenguin a veure amb alguna data del mes», comenta Núria. Així, per a la sessió de març, en què es celebra el 8 de Març, ha triat ‘Pioneras. Mujeres que abrieron camino’, d’Espido Freire i il·lustrat per Helena Pérez García. Al juny, quan es conmemora el Dia Internacional de l’Orgull Lgtbi, serà el torn de ‘Cada familia a su aire’ (Béatrice Butignon) i ‘Ahora me llamo Luisa’ (Jessica Walton). Per novembre, quan la sessió de contacontes just coincidirà durant la setmana del 25, el Dia Contra la Violència Masclista, ha escollit ‘Arturo i Clementina’, una «duríssima» història que explica, amb la història de dos tortugues, com funcionen els maltractes. Un conte d’Adela Turín, autora de qui, precisament, era ‘Rosa Caramelo’, el llibre que va inaugurar aquesta iniciativa. «Hauré de pensar bé com fer-ho», comenta Prieto Tur pensant en la pobra Clementina.

A les sessions, els petits han d’anar a companyats amb un adult, encara que a la contacontes li agrada veure famílies complertes. De moment, confessa, el fet que hi hagi més mares que pares els darrers divendres de mes al Casal d’Igualtat posa de manifest que el pes de la cura dels petits de la casa encara recau més en les dones que en els homes. «Algun papà s’hi veu, però hi ha més mamàs», explica la mestra, que destaca que durant les sessions de contacontes les famílies poden aprofitar per fer consultes, resoldre dubtes, preguntar com abordar determinats temes amb els fills o comentar el que vulguin o els preocupi.

La tria d’aquests tretze títols no ha estat fàcil. Ha hagut de deixar fora alguns que li agradaven molt però que potser es centraves més en treballar les emocions que no en la coeducació, que era l’objectiu. No ha inclós, per exemple, ‘Viaje a la alegria’, d’Elena Ferrándiz, que «normalitza estar tristos». Tampoc hi ha cabut ‘El país de los ratones’ (Sanjin Ma i Alice Méricourt). «Parla sobre la democràcia. Sobre un país on manen sempre els gats fins que una ratolina planteja què passaria si els ratolins es votassin a ells mateixos», detalla. Ni ‘El bebé antirracista’ (Ibram X. Kendi, Ashley Lukashevsky), que li encanta.

Ella mateixa s’encarrega de contar els contes: «Vaig fer teatre molts anys». Es diverteix. S’acompanya, això sí, d’alguns elements visuals per evitar que els més petits es perdin: «Entre els tres i els sis anys, als més peques els costa entendre conceptes més abstractes». Així, quan va explicar ‘Rosa Caramelo’, va portar una cartolina de purpurina.

De moment, no s’ha plantejat portar aquest projecte a les escoles o a altres municipis. «Els contes són una eina fantàstica per educar», afirma Núria Prieto Tur, que fa temps que té al cap escriure el seu propi conte. La coordinadora destaca que, igual que passa amb els colors, tampoc s’han de demonitzar els contes clàssics. Això sí, s’han d’explicar als boixos i boixes amb intenció. És a dir, fent-los reflexionar sobre el que està bé o no. Sobretot en les versions més ensucrades i dolcificades. Les de Disney, vaja. Es pot llegir la Blanca Neus, però preguntant-li si li sembla bé que ella es quedi a casa feinejant i els nans marxin a treballar.

La Bella i la Sireneta

Curiosament, confessa Núria, dos dels contes que més li agradaven de petita eren dos que ara considera «brutals»: ‘La bella i la bèstia’ i ‘La sireneta’. El primer, recorda, fa passar com una història d’amor el rapte de Bella i, a més, abunda en la idea de que una bèstia pot canviar per amor. «M’agradava molt també pel missatge de que la bellesa està a l’interior i perquè a Bella li agradava molt llegir», recorda. ‘La sireneta’ el defineix amb un únic adjectiu: «Macabre».

Així, dels contes de la seua infantesa es queda amb ‘El tiquismiquis’: «Era d’un llibre de contes per explicar en dos, cinc i deu minuts. Quan anava al llit, la meua mare me deia ‘avui tens un conte de tants minuts’, i aquest m’encantava».