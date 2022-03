La Tea no sap estar quieta. No es concentra. Li costa multiplicar dos per set. I obeir. El seu cap, la seua imaginació, balla tant com els seus peus. Salten. Corren. Fan cops. Prenen impuls. Fugen. Talment com el seu cap. Els seus peus tenen ales. Estan fets més per sortir volant que no per fonyar el terra. Com el seu cap. Perquè la Tea té el cap ple de pardals. Els sent cada dia, de camí a l’escola, quan s’atura uns instants per seure al gronxador del parc, mirar cap amunt i deixar que els pardals del seu cap parlin amb els que piulen des dels arbres. La Tea parla amb la Bea. Juga amb ella. Fins i tot fan rimes. Raps. Però la gent només escolta els de la Tea perquè la Bea, la seua gran amiga, només existeix al seu cap. La Tea parla i mira i escolta els pardals mentre es gronxa. Mentre vola. Uns instants abans de tornar a la realitat, d’adonar-se que arriba tard a classes i que o apreta a córrer o el dia serà encara pitjor a l’escola.

Els petits espectadors i les seues famílies assisteixen en silenci, de moment, als primers minuts de l’obra de teatre ‘Ella balla’, de la companyia Moskitas Muertas, a l’auditori del centre cultural de Jesús. Es sent algun «Oooooh!» a les butaques quan la Tea es gronxa. «On està el pardal?», pregunta un dels petits espectadors a la seua àvia. I rialles quan ella i la Bea rapegen emprant només la lletra a. I després amb la e. I amb la i. Quan arriba el torn de la o sona la campana. I tot i que fa tard, encara la Tea insisteix a repetir el rap amb la darrera de les vocals. I és que a classe tot és un desastre. A la Tea la cadira li crema el cul. Es mou. Se li cau el llapis. S’encanta amb qualsevol cosa. I no sap respondre cap pregunta. Tot el contrari que la seua companya de pupitre, la Rita, que no fa més que aixecar el braç per respondre, a la perfecció, les preguntes de la professora que, per cert, li canvia constantment el nom a la Tea. «Bea». «Sea». «Lea». Noms, tots ells, que formen part de la tornada de la cançó principal que interpreten, durant la representació, les actrius Xènia Fuertes i Mireia Sobrevela. Una fa de Tea. I l’altra, de tota la resta de personatges: Bea, l’amiga imàginaria; Rita, la companya de classe; la mare de la Tea, la metgessa, el professor de repàs...

I és que a casa a la Tea no li va molt millor. La seua mare li parla amb estima, li diu «ocellet de la mare», li prepara el sopar pensant en què és millor per a la seua salut (un plat amb xarop de baba de cargol i escarxofa i llet amb oli de ricí)... Però no l’escolta. La Tea intenta explicar el seu dia, però la mare no hi para atenció. Ella intenta relatar què li ha passat, què la preocupa, però res. Comença a parlar de la closca que sent que l’envolta i que no la deixa respirar. Tampoc. Al llit. Amb la panxa plena de babes de caragol, però frustrada. Tant, que al sendemà el columpi està fosc. Els pardals no canten. La Bea tampoc apareix. I la classe es converteix en un camp de batalla en què Tea només es fa mal a ella mateixa. Ni el professor particular ni la metgessa són capaços d’ajudar la Tea, personatge inspirat en la ballarina i coreògrafa Gillian Lyne, expliquen les actrius.

Tot canvia, però, quan passa per la consulta del psicòleg, que li parla, a ella, que sempre vol volar, de les aus fènix. I allà, guiada per la veu de l’expert, la Tea es canvia l’uniforme verd per una faldilla plena de lluentons. I salta. I balla. I deixa que els peus vagin allà on volen. I al sendemà, camí de classe, el columpi torna a estar ple de llum. I s’hi sap pujar com sempre, d’un bot. I els pardals tornen a piular. I la Bea li pregunta com està. Bé... No es la Bea. És la Rita, que vol ser la seua amiga i que li ofereix un canvi. Ella, que vol ser científica, l’ajudarà amb les matemàtiques, li sensenyarà quant fan dos per set i, fins i tot, coses més complicades. I la Tea, a qui això dels números i la ciència li sembla el més complicat del món, li ensenyarà a ballar, a moure’s, a volar, a sentir que els peus tenen ales. LA Tea compartirà amb ella el seu gran do.