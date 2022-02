L’enlairament d’Arantxa Echevarría

‘Carmen y Lola’. Aquest és el títol de la pel·lícula més coneguda d’Arantxa Echevarría, una de les protagonistes del mes de febrer del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, publicat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany al cinema. Echevarría, nascuda a Bilbao l’any 1968 es va convertir, l’any 2018, «en la primera directora de cinema i televisió espanyola sel»leccionada a la Quinzena de Realitzadors del Festival de Cannes» per aquesta mateixa pel·lícula, que explica la relació d’amor entre dos dones d’ètnia gitana, detalla la Vikipèdia.

La directira, que també és guionista i productora, va estudiar cinema a la Complutense de Madrid, uns estudis que va continuar a Austràlia. Va iniciar la seua carrera a la televisió, on va ser especialment rellevant el reportatge sobre jugadores de futbol professionals que havien de tenir altres feines, com netejadores, per sobreviure i que es va poder veure a ‘Documentos TV’, de TVE. Una peça que va obligar la Federació Espanyol de Futbol a regularitzar la seua situació.

El seu curtmetratge ‘De noche y de pronto’ va estar nominat als Goya de 2014 i va guanyar el premi a millor curt a l’Etheria Film Night de Los Angeles. No es va endinsar de ple en la direcció fins l’any 2020, amb el curt ‘Panchito’, pel que va buscar actors no professionals. El llibre ‘59 directoras de cortometrajes’, escrit per Miguel Ángel Escudero, recull la seua experiència en aquest camp.

ARANTXA ECHEVARRÍA Época: 1968 Origen: Bilbao Durant la promoció de ‘Carmen y Lola’, la cineasta basca va demanar disculpes en moltes ocasions per explicar aquesta història sense ser d’ètnia gitana.

El nom d’Arantxa Echevarría va començar a sonar-li al gran públic l’any 2018, després de l’estrena de ‘Carmen y Lola’, el seu primer llargmetratge. Especialment després de les vuit nominacions que va rebre a l’edició de 2019: pel·lícula, guió original, direcció novell, actriu revelació (les dos protagonistes), actor revelació, actriu de repartiment i cançó original. Finalment, la cinta d’Echevarría en va aconseguir dos: el de millor actriu de repartiment per a Carolina Yuste i el de millor direcció novell per a la pròpia Arantxa Echevarría. No són els únics premis i nominacions que ha rebut el primer llargmetratge de la directora basca, que fa només un parell de mesos ha estrenat ‘La familia perfecta’, una comèdia protagonitzada per Belén Rueda y José Coronado.