Elles també volen ser científiques

Mostrar a les boixes i adolescents dones referents en el camp de la ciència per animar-les a estudiar carreres d’aquest àmbit. Aquest és l’objectiu del concurs ‘Jo també vull ser científica’ en el que Nerea Ortiz, Ariadna Palau, Martina Carbonell, Alba García i Iria Prats, alumnes de Sa Bodega, han quedat finalistes i Emma, Salma i Luna, de Santa Eulària, han aconseguit una menció d’honor.

Hipatia d’Alexandria, Sophie Germain, Ada Lovelace, Maria Reiche, Rosalind Franklin i Marta Sureda. Són les científiques en la pell de les quals s’han ficat alumnes de Primària de les escoles Sa Bodega, de Vila, i Santa Eulària en els vídeos que varen presentar al concurs ‘Jo també vull ser científica’, organitzat per la conselleria balear d’Educació pel Dia Internacional de la Dona i la Boixa a la Ciència, que es conmemorava el passat divendres, 11 de febrer.

Un certamen al que es varen presentar més de 160 vídeos elaborats per un total de 512 alumnes d’una quarantena de centres educatius de les illes. En no més de minut i mig havien de visibilitzar el paper de les dones a la ciència al llarg de la història. L’objectiu del concurs, expliquen des de la conselleria d’Educació, és oferir referents a les boixes i adolescentes «perquè s’animin a triar carreres de l’àmbit científic».

La regüela Cecília

«Les dones som la meitat de la població i tenim tanta capacitat intel·lectual com els homes», comenta des d’un laboratori Nerea Ortiz López, alumna de cinquè de l’escola Sa Bodega, al vídeo amb què ella i Ariadna Maria Palau Arcos han quedat finalistes a la categoria B (de tercer a sisè de Primària). «Què ha passat durant segles? Doncs que les dones han tengut molt poc poder i no han pogut descobrir i explorar el que volien», apunta Ariadna, que recorda la seua regüela Cecília, de 91 anys: «Mai va tenir l’oportunitat d’anar a l’escola per néixer nena». «No importa quin sigui el te gènere, raça o formació, tots podem aconseguir grans coses», continua Arianda, amb bata blanca, una lupa i un llibre de Marie Curie a les mans, abans que Nerea afirmi: «Surt fora i enfronta’t a nous problemes. Troba les teves respostes i apren tot el necessari per aconseguir els teus propis descobriments». «¡Encara queda molt per descobrir!», afirmen les escolars posades ja mans a la ciència.

‘El somni de la Marta Sureda’ és el títol del vídeo amb el que les seues companyes d’escola Martina Carbonell, Alba García i Iria Prats han quedat finalistes a la mateixa categoria. Un audiovisual en el que les estudiants s’han ficat en les pells d’Hipatia d’Alexandria —«vaig néixer al segle IV i vaig ser la primera dona astrònoma. Vaig destacar en matemàtiques, filosofia i astronomia»—, Sophie Germain —«vaig descobrir els nombres primers»— i Marta Sureda, l’espanyola que dona títol al vídeo i que apareix a les primeres imatges, de boixa, somiant amb dedicar-se a la ciència algun dia, que en trobar-se-les a la sortida del Soto Fosc no pot evitar exclamar: «I valtros, què feu aquí? Jo també vull ser científica».

Les alumnes mostren Marta Sureda vint anys després, en una imatge treta d’Instagram on se la veu en plena feina al laboratori i a la que les pròpies alumnes de Sa Bodega posen veu: «Actualment estic investigant com eliminar el càncer. He aconseguit el meu somni! Som científica!». El vídeo explica que Sureda està realitzant la seua tesi doctoral a Barcelona, «al centre d’investigació Idibaps, investigant una cura per al càncer». «No deixis de pensar!», criden Alba, Iria i Martina, encara disfressades de les seues dones de ciència favorites en l’acomiadament del vídeo, rodat a Dalt Vila.

Nazca, ADN i ordinadors

«Jo sóc Ada Lovelace», afirma Emma, vestida amb capa negra i sostenint una pissarra plena de fòrmules matemàtiques. És la primera en intervenir al vídeo amb el que ella, Salma i Luna, alumnes de l’escola Santa Eulària, han aconseguiit una menció d’honor del jurat del concurs ‘Jo també vull ser científica’. «Vaig inventar el primer ordinador. Sempre m’ha agradat la idea de volar i tot i que mai no vaig poder fer-ho, sí que vaig estudiar el vol dels pardals. La meua passió sempre han set les matemàtiques», continua Emma abans de donar pas a Luna que, asseguda al camp, interpreta Maria Reiche.

«Vaig descobrir les línies de Nazca. Vaig néixer al 1903 a Alemanya i vaig marxar com a institutriu a Perú. Port 50 anys investigant i corrent aquestes línies. En som la guardiana», comenta l’alumna agafant el metre que té estirat sobre la terra.

‘jo també vull ser científica’ Els guanyadors La segona edició de ‘Jo també vull ser científica’ la varen guanyar la Cooperativa d’ensenyament Es Lledoner (Infantil i primer i segon de Primària), escola Eleonor Bosch (tercer a sisè de Primària) i l’institut Maria Àngels Cardona (Secundària, Batxillerat i cicles formatius).

La tercera integrant del grup, Salma, es converteix en la química Rosalind Franklin. Amb la seua bata blanca, els seus papers, un microscopi i una proveta. «Vaig néixer a Londres l’any 1920. Des de boixa m’agrada la química i he estudiat un doctorat en Física i Química. He fet molts descobriments, però el més important ha estat la doble hèlix d’ADN», explica Salma, mostrant a càmera, molt somrient, una imatge d’aquest descobriment.