Escoles i instituts, tots a l’una

«Una experiència mensual en què els directors i directores de les escoles i instituts del municipi ens sentim una pinya, on no ens trobam sols en cap moment i on, amb la confiança que s’ha anat formant durant aquest trajecte, podem aconsellar-nos i saber que qui tenim al costat ens respondrà de manera sincera i des del respecte». Així defineix Elena Cardona, directora de l’escola Sant Rafel, la Comissió de coordinació de centres públics d’Educació Infantil i Primària i instituts de Sant Antoni de Portmany, a la que dedica un article a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, publicat recentment per la UIB i la Fundació Guillem Cifre de Colonya. L’article recorda que aquesta iniciativa es va posar en marxa el març de 2013 «per una necessitat de comunicació, de suport, de compartir i d’escoltar-nos els uns als altres». Una comissió que l’any proper complirà deu anys i de què, en aquest moment, formen part, juntament amb el departament d’Inspecció de la conselleria balear d’Educació, els onze centres públics de Sant Antoni: nou d’Infantil i Primària i dos instituts. Cardona rememora en els primers paràgrafs del seu article aquells primers moments en què «semblava quasi bé una utopia que persones alienes les unes a les altres, lligades tan sols per una passió comuna com és la direcció d’un centre educatiu, es reunissin per debatre sobre la realitat escolar que els envoltava i poder expressar sentiments envers la seva feina». Això, però, explica, tenia un precedent: un cap d’estudis d’un dels centres del municipi que va posar en marxa algunes reunions de coordinació. Però no va ser fins març de 2013, amb la primera reunió, quan es va establir com una iniciativa més regular.

Reflexió conjunta «En un principi analitzàvem l’evolució de l’ensenyança i les dades estadístiques sobre els resultats que se’ns presentaven, la finalitat era fer una reflexió conjunta de com millorar aquests resultats i encaminar-nos en l’excel·lència», escriu l’autora de l’article. En aquella primera trobada varen participar cinc escoles i dos instituts del municipi, a més d’un centre de Secundària de Sant Josep «que venia a explicar l’experiència de coordinació que ells tenien amb dues escoles». Tot i que en aquella trobada hi havia ordre del dia, des del primer moment es va acordar que aquest seria «obert», variable en funció «dels suggeriments o punts de vista que anassin sortint i que fossin d’interès per als assistents». De fet, es va «analitzar el context de la zona escolar de Sant Antoni» i també es va iniciar un debat sobre les formes diferents de treballar i les variades metodologies que hi havia als centres d’Infantil i Primària i els de Secundària. En aquella trobada fundacional hi va haver dubtes sobre si es podria realment portar a terme el projecte: «Es comentà la dificultat que podria suposar el fet de coordinar-se entre set centres de Primària (en un principi perquè després s’afegirien també els dels petits pobles del municipi) i dos centres de Secundària, i que ja s’havia tingut l’experiència d’un intent de coordinació entre quatre centres de Primària i un institut sense obtenir resultats del tot satisfactoris». « Per complicada que se’ns presenti la situació, tenim la sort de comptar amb els col·legues» ELENA CARDONA AUTORA DE L’ARTICLE Una de les preocupacions que ja varen mostrar tots en aquell primer moment va ser el canvi dels alumnes a l’institut en acabar Primària: «Coincidint els assistents en la importància d’establir una línia de treball amb la finalitat principal d’evitar una fractura grossa en el canvi d’etapa, finalment es va decidir que hi hauria una propera reunió». Aquest, de fet, és «el gran objectiu» de la comissió: «Ens hem centrat en l’oportunitat de compartir l’experiència des del caire de la Primària i traslladar-lo a la Secundària per intentar, entre tots i totes, facilitar el camí als infants en el trànsit d’una etapa a l’altra». Cardona defineix com a «mite» la «sensació generalitzada» que l’alumne, en canviar l’escola per l’institut, «es trobarà desemparat en un ambient novedós i estrany». Una impressió que defensa que canviarà amb «un detallat traspàs d’informació de caire individual». Aquestes trobades acostumaven a celebrar-se, de forma presencial abans de la pandèmia, el primer dijous de cada mes. «A les 13.15 hores i fins que s’hagi acabat l’ordre del dia», apunta Elena Cardona, que detalla que la durada de les reunions oscil·la entre una hora i mitja i dos hores. L’escenari canvia. Cada mes li toca a un centre exercir com a amfitrió, i tot i que els membres de la comissió són els directors i directores del centres i l’inspector de la zona, de vegades, en funció dels temes que s’hagin de tractar, intervenen també els equips directius. No són els únics convidats que hi ha de tant en tant a les reunions. Hi participen, quan es considera important o necessari, un repersentant de la regidoria d’Educació, serveis socials, orientadors o, fins i tot, docents. «Perquè les trobades encara siguin més disteses, l’escola amfitriona de la reunió en qüestió s’encarrega de complimentar amb un àpat els assistents mentre segueix el debat, l’exposició o les reflexions conjuntes»comenta l’autora de l’article, que afegeix: «D’aquesta manera passa a ser un moment complet i profitós, però entretingut, més informal i de confiança en què es crea un clima adequat per comentar tot allò que ens preocupa sobre l’escola; en definitiva, sobre la comunitat educativa». Sort i viatges Els integrants de la comissió tenen clars els avantatges de la iniciativa. «A partir d’aquesta organització sentim que per complicada que se’ns presenti la situació, tenim la sort de comptar amb els col·legues que ens donen suport i comparteixen inquietuds similars», afirma Elena Cardona, que al texte publicat a l’Anuari de l’Educació fa una petita descripció de cadascuna de les escoles i els instituts que integren la comissió: nombre d’alumnes, instal·lacions, nivell socioeconòmic i origen de les famílies, llengua dominant entre els estudiants, metodologies emprades, oferta educativa... LA CLAVE Els centres Projecte de coordonació de Sant Antoni Al projecte de coordinació de centres educatius posat en marxa a Sant Antoni participen nou escoles i dos instituts del municipi: els col·legis Vara de Rey, Guillem de Montgrí, Cervantes, Buscastell, Sant Mateu de Baix, Sant Antoni, Santa Agnès de Corona, Can Coix, Sant Rafel i els instituts Quartó de Portmany i Sa Serra. La comissió confia en poder realitzar aviat un projecte pendent: «Un viatge de tot el grup a València, engrescats per la inspecció, per presentar les diferents iniciatives d’aquesta comissió de coordinació». De cara al futur, voldrien «començar un programa de millora».