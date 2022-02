Eivissa i «l’apòstol de la llengua catalana»

Antoni Maria Alcover i Sureda (Manacor 1862 – Palma 1932) és l’impulsor del Diccionari català-valencià-balear i ha estat molt vinculat a religiosos eivissencs, com el vicari capitular Joan Torres Ribes i l’historiador i sacerdot Isidor Macabich i Llobet, que van col·laborar en moltes veus del diccionari. Procedent d’una família rural acomodada, en l’adolescència es va traslladar a estudiar al Seminari de Palma i va iniciar la seva obra literària i de recerca sent ja prevere, en la dècada de 1877-1886.

En els seus inicis, va començar escrivint en castellà, però ràpidament va passar al català, llengua que ja no abandonaria. Ben aviat es va fixar en el folklore i en la riquesa del llenguatge popular, un interès que es reflecteix en les obres ‘Contarelles’ (1885) i l’Aplec de Rondaies Mallorquins’ (vint-i-quatre volums, 1896), que va escriure amb el pseudònim Jordi d’es Racó. A la Universitat Pontifícia de València va obtenir les llicenciatures en Teologia (1890) i de Dret Canònic (1893). Va ser nomenat vicari general, i entre 1898 i 1916 es va fer càrrec de la construcció d’esglésies i va intervenir en qüestions polítiques i religioses. Antoni Maria Alcover va promoure la premsa en llengua catalana i va mantenir àcides polèmiques amb el liberalisme i el progressisme polític de la premsa baix el pseudònim d’en Revenjoli. Les seves polèmiques amb personatges progressistes com Gabriel Alomar van quedar reflectides a periòdics com El Obrero Balear.

En 1900 va promoure la Lletra de convit, invitació a tots els estaments, populars i eclesiàstics a participar en la magna obra que va ser el diccionari, alhora que va realitzar molts viatges per terres catalanes per a propagar el seu projecte i començar a recopilar material.

En novembre de 1900, va enviar la Lletra de convit al vicari capitular d’Eivissa, Joan Torres Ribes Batlet, per a demanar la seva col·laboració en la recerca dialectològica. També tindria molt de contacte amb el pare Isidor Macabich i Llobet, qui anys després en la seva secció ‘De la tierra’ a Diario de Ibiza,esmentaria el diccionari en diverses ocasions. Alcover va visitar per primera vegada l’illa en abril de 1902, on va fer una conferència en el Cercle Catòlic. Arran d’aquest viatge va publicar en el Butlletí del Diario de Mallorca l’article ‘Impressions de Viatge’, amb el primer capítol dedicat a Eivissa.

El juliol de 1909 va tornar i en l’estiu de 1917 va fer el seu tercer viatge i va passar dos dies a Formentera. Després de tornar a l’illa per quarta vegada en 1921, va fer la seva última visita el juliol de 1922, acompanyat de Francesc de B. Moll i el pare A. Josep Pont. Per a poder comptar amb un canal de comunicació amb els col·laboradors, va crear el Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, que va aparèixer entre 1901 i 1936. Tot aquest procés es va concretar en el 1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana en 1906. A partir de llavors van aparèixer ‘Una mica de dialectologia catalana’ i les ‘Qüestions de llengua i literatura catalana’.

El 1911 va ser nomenat membre i president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), però amb la publicació d’un manifest molt virulent el 1918, va trencar definitivament amb l’IEC. Per a la redacció del Diccionari català-valencià-balear es va endeutar, tot i que va tenir de col·laborador imprescindible al seu gran amic Francesc de Borja Moll, i encara va poder veure l’aparició del primer volum, en fascicles, entre 1926 i 1930. Va ser nomenat ‘l’apòstol de la llengua catalana’.