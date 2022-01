Alice Guy, la primera directora de ficció

Primera directora de cinema i primera dona en tenir el seu propi estudi. I oblidada fins fa no gaire, ja que bona part de les seues obres se li atribuires al seu marit o, fins i tot, a alguns companys. Aquesta és Alice Guy, coneguda també com Alice Guy-Blaché, primera protagonista de l’edició de 2022 del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de a Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat a les dones a la indústria del cinema.

ALICE GUY-BLACHÉ Época: 1873-1968 País: França Ja a Estats Units, la popular Metro Goldwyn Mayer va distribuir les pel·lícules d’Alice Guy, que va rodar des de westerns a cintes de fantasia i policials. Alice Guy va néixer a França i va viure la seua infantesa entre aquest país, Xile i Suïssa. Va començar a treballar com a secretària a la companyia de fotografia de Max Richard i poc després, a la Companyia Goumont, va començar a experimentar amb la càmera i va rodar el seu primer curt: ‘La Fée aux Choux’. «Va ser la primera persona en dirigir una pel·lícula de ficció. Va ser pionera en els efectes especials, la ciència ficció, el llenguatge cinematogràfic i també fundadora del que més tard s’ha considerat la professió de productor o productor executiu», explica la Viquipèdia, que destaca que també va ser «la primera persona que va aconseguir mantenir-se econòmicament» del cinema Alice Guy va rodar més d’un milenar de pel·lícules al llarg de la seua vida i, fins i tot, va fundar un parell de productores tant a França com a Estats Units, país on va morir. Alice Guy, tot i l’oblit posterior, va ser una professional molt admirada i apreciada pels seus coetanis, entre ells, els germans Lumière.