Xosefa Xovellanos, mare de les poetes en bable

La mare de totes les dones que han escrit en algun moment poesia en llengua asturiana. Aquesta és Xosefa Xovellanos i Xove Ramírez, una de les protagonistes del mes de desembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat a les escriptores en bable.

XOSEFA XOVELLANOS I XOVE RAMÍREZ Época: 1745-1807 País: Espanya La poeta es va sensibilitzar amb les desigualtats després de diverses pèrdues, entre elles les de les seues filles petites.

Germana petita del conegut Gaspar Melchor de Jovellanos (va néixer just un any després), va viure durant el segle XVIII i «és una de les poetes en llengua asturiana més importants», indica el dossier que acompanya el calendari. Aquest document destaca que se la va conèixer, bàsicament, «pels seus poemes de celebració», que va escriure majoritàriament en bable «i en els quals s’adherí als plantejaments de la Il·lustració». «És la primera autora cronològica de les lletres asturianes», continua el dossier, que recalca que Xosefa Xovellanos va denunciar a molts dels seus escrits «les escandaloses desigualtats que advertia al seu voltant».

Els seus poemes es varen fer coneguts mitjançant una antologia, ‘Colección de poesía en dialecto asturiano’, que va publicar José Caveda. Aquest volum recull algunes de les creacions de Xosefa, entre elles una que descriu la celebració a Gijón del nomenament del seu germà com a ministre de Gràcia i Justícia, i una altra sobre la que es va fer a Oviedo per la coronació de Carles IV. Tot i els títols i la temàtica, aquest darrer no és precisament un poema laudatori sinò de crítica social i carregat d’ironia, destaca el dossier.