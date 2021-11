365 dies per la igualtat

Uns 80 escolars de quart, cinquè i sisè de Primària plasmen els seus missatges sobre igualtat entre homes i dones a l’agenda editada aquest curs pel Cepca. A més de donar veu als propis alumnes, inclou informació i codis QR per accedir a un munt d’informació sobre els deu jóvens inspiradors que la protagonitzen, con Emma Watson. Greta Thunberg o Kelvin Doe.

«Hola! Som la teva agenda! (...) Som una agenda que vol que lluitem junts per aconseguir una societat més igualitària. Per què? Perquè això vol dir una societat on tots i totes tenim les mateixes oportunitats de viure feliços». Aquest és el missatge amb què l’agenda escolar de 2021/2022 del Centre de Prevenció i Conductes Addictives (Cepca) reb els 5.000 alumnes de Primària d’Ibiza que l’han rebut i de la que alguns d’ells en són protagonistes.

I és que a cada doble pàgina apareixen missatges que ells mateixos han escrit. «Les nenes i els nens poden jugar al que vulguin», escriu Aina, de tercer A de l’escola de Jesús. «Totes les dones i tots els homes poden ser futbolistes i fer ballet», apunta Mohamed, de quart A del Poeta Villangómez. «El més difícil va ser traduir els més de 2.000 lemes que varen escriure els al·lots», comenta, rient, la responsable del Cepca, Belén Alvite. La feina per triar la vuitantena de missatges dels alumnes que apareixen a l’agenda va ser titànica. Als centres els ensenyaven què era un lema i, a un A3 ple de post-its els alumnes en triaven un i havien d’escriure’n un sobre igualtat. «Varen participar més de 40 centres», explica Alvite.

De 2.000 a 80 missatges

«Les escoles varen fer una fotografia del panell i d’allà vàrem haver de traduir el que havien escrit». Ampliant les imatges que havien enviat des dels centres. Alguns dels lemes no s’entenien, altres s’havien despistat massa del tema, la lletra d’un parell era indesxifrable, n’hi havia alguns que eren molt semblants... Al Cepca varen intentar que tots els centres que havien participat estiguessin representats en els missatges que finalment s’inclourien a l’agenda. «També que a cada pàgina hi hagués un lema d’un al·lot i d’una al·lota», explica Belén Alvite, que destaca que varen escollir per a la portada de l’agenda el mateix missatge que havien emprat un any abans, per a una jornada en què es varen fer volar estels: «Ibiza vol igualtat». De fet, a la il·lustració de la contraportada es veuen set boixos i boixes fent volar els estels. «Necessitam igualtat!», diuen alguns. «Construirem igualtat», responen altres.

El més fàcil explica Belén, va ser «implicar el Consell d’Ibiza» per què finançàs el projecte: «Li vàrem explicar a la consellera, Carolina Escandell, i va dir que tiràssim endavant. De fet, una de les coses que tenia molt clara la responsable del Cepca era que l’agenda havia de ser una porta d’entrada a tot un univers de continguts que servissin, tant als docents per treballar «fins on vulguin», com perquè els alumnes poguessin seguir explorant els personatges que se’ls presenten cada primer dia de mes. per això, destaca, era bàsic que l’agenda inclogués codis QR. I treballar els continguts: buscar informació, trobar vídeo, editar-los en cas que fossin molt llargs... A més, varen incloure, al final, una pàgina plena d’enganxines (cumpleanys, dies especials, emojis...) per a què els escolars les poguessin customitzar i les fessin més seues.

« La igualtat de gènere funciona» ESTELA - 4RT CAN CANTÓ « Iguals i sense diferències» SERGIO T - 6È PORTAL NOU « Menys princesses i més batlesses» CLARA - 5È SANT CIRIAC

El que varen limitar, reconeix la coordinadora del Cepca, varen ser els dies internacional: «N’hi ha moltíssims. Cada dia és el dia mundial d’alguna cosa i no era qüestió d’angoixar-los». Així, han inclós els més importants. Com el Dia de la Violència contra les Dones, que es conmemora demà; el 8 de Març, Dia internacional de la Dona, i alguns altres, com el Dia de la Pau i la No Violència.

38 centres amb agenda

Al Cepca els hagués agradat que tots els centres s’adherissin a la campanya de les agendes, però no va ser així: «Alguns crec que no confiaven en que estàs llesta a temps. A Secundària ja ens coneixen molt i saben com treballam, però als centres d’Infantil i Primària és possible que no s’enrefiassin de no trobar-se el primer dia de curs amb els alumnes sense agenda. A més, algunes escoles tenen les seues pròpies agendes, que venen les associacions de mares i pares per obtenir fons». Així, finalment en varen demanar 38 escoles.

Bona part dels esforços de l’equip del Cepca a l’hora de dissenyar l’agenda es va concentrar en buscar els personatges referents de cada mes. «Volíem jóvens de menys de 25 anys que els poguessin servir de referent», explica Alvite, que reconeix, que una d’elles, Emma Watson, supera aquesta edat: «Però la volíem incloure perquè té un missatge molt potent i també per la relació que té amb els xavals pel seu personatge a Harry Potter».

En necessitaven deu, inspiradors, que els demostrassin que amb petites coses es poden fer grans canvis i que representassin la major diversitat possible. Entre ells, a més de l’actriu que va donar vida a Hermione, estan Malala Yousafzai, Boyan Slat, Greta Thunberg, Sonita Alizadeh, jaylen Arnold, Mohamad Al Jounde, Gitanjali Rao, Kelvin Doe i Jazz Jennings.

Al Cepca els agradaria que la vida d’aquesta agenda no acabàs aquí, en aquest curs. Els encantaria portar-la també a Secundària «fent alguns canvis». Creuen que es paga la pena. Per la feinada que els ha suposat i per totes les eines que dona als docents i monitors per poder treballar amb els escolars al voltant de la igualtat. L’agenda no s’oblida del descans. De fet, a les darreres pàgines, acabades les avaluacions, hi ha més material. Consells per a les vacances. Per divertir-se. Per riure. Però per això primer s’ha d’acabar el curs.