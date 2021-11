Cincuanta anys de la mort de Vidal i Tomàs

Bernat Vidal i Tomàs (Santanyí, 1918-Palma, 1971) és considerat el patriarca de l’anomenada Escola de Santanyí, que va consolidar-se durant la postguerra i ha tengut, encara, una influència posterior. Apotecari de professió, Vidal i Tomàs va presentar, al llarg de tota la seua vida, una indiscutible vocació literària. Així mateix, va tenir una relació estreta amb els personatges més destacats de la cultura catalana i va rebre influències del conjunt del domini lingüístic català i va exercir mestratge més enllà de la seua contrada nadiua i de residència.

BERNAT VIDAL I TOMÀS ‘Memòries d’una estàtua’ ▶Palma: MOLL, 1988 ‘Una vida per a la cultura’ ▶Santanyí: AJ santanyí, 2020 ‘La vida en rosa’ ▶Palma: consell, 2012 ‘Els poetes insulars de postguerra’ ▶PALMA: MOLL, 1951 ‘La història de Mallorca contada pels poetes’ ▶PALMA: MOLL, 1963

Per començar, Bernat Vidal i Tomàs va ser, sense cap mena de dubte, el mestre i principal influència de Blai Bonet, un dels escriptors de postguerra que ha deixat més empremta en el conjunt de la literatura catalana i, per descomptat, un dels més destacats de les Illes Balears, i en Llorenç Vidal, també membre avançat de l’Escola de Santanyí. Segurament no va exercir una influència directa sobre autors més jóvens, que maldaven per trencar amb la tradició i obrir un camí propi, com Antoni Vidal i Ferrando o Antònia Vicens. Però ambdós reconeixen la marca que Vidal i Tomàs els va deixar, respecten profundament la seua tasca com a escriptor i, a fi de comptes, n’admiren la feina realitzada. Perquè, certament, l’apotecari de Santanyí va conrear la literatura en català en unes condicions molt més difícils que les que trobaren generacions posteriors, encara que fossin molt lluny de la plena normalitat literària i cultural. A banda de la seua tasca literària i del mestratge exercit sobre diversos autors destacats de les lletres catalanes a Mallorca, Vidal i Tomàs també dugué a terme d'altres tasques vinculades amb la literatura i amb la història. Com a editor va publicar els primers textos d'Antònia Vicens. I, com a historiador, va ser l’autor d’una monografia sobre la història local de Santanyí.