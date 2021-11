Itxaro Borda, novel·lista, assagista i poeta

La primera vegada que Itxaro Borda (Baiona, 1959) va publicar un poema encara no havia abastat la majoria d’edat. Tenia uns setze anys i va veure els seus versos publicats a la revista Herria, explica el dossier que acompanya el calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Uns anys després, Borda, que és una de les protagonistes del mes de novembre, va participar a la creació (juntament amb Luzien Etxezaharreta) de la revista bascofrancesa Maiatz, que va facilitar que el 1984 publicàs el seu primer poemari ‘Bizitza nola badoan’, una obra en què comencen a veure’s alguns dels trets característics de la seua escriptura.

Tot i que va néixer a Baiona, passar toda la seua infantesa a Oragar, a la Baixa Navarra. Va estudiar el batxiller d’agricultura i es va llicenciar en Història, tot i que més endavant es va dedicar a l’ofici de cartera.

ITXARO BORDA Época: 1959 País: Baiona El personatge més popular de l’escriptora és Amaia Ezpeldoi, una detectiu bisexual que no es comunica bé i que ha protagonitzat cinc de les seues novel·les

Encara que va començar amb la poesia, Itxaro Borda s’ha dedicat també a la narració, l’assaig, la traducció (ha traduït Bertold Brecht a l’euskera), ha col·laborat amb articles a diferents mitjans de la premsa basca i fins i tot ha escrit cançons per a diferents grups, detalla el dossier que acompanya el calendari. De fet, l’any 2002 va rebre el Premi Euskadi per la seua novel·la ‘100% Basque’, una mena de reflexió sobre el que suposa ser basc no exempta de crítica social, econòmica i cultural. Vuit anys més tard, el Club PEN, de Galícia, li va concedir el Premi Rosalía de Castro de poesia.

Dins de la narrativa, el seu personatge més popular és Amaia Ezpeldoi una detectiu de Zuberoa (la zona menys poblada i més petita d’Euskal Herria) atípica, rural, bisexual i amb problemes de comunicació. Borda va crear aquest personatge per a la novel·la ‘Bakean ützi arte’, publicada l’any 1994, i la va recuperar dos anys més tard per a dos altres entregues (’Bizi nizano munduan’ i ‘Amorezko pena baño’), formant així una trilogia en la que parla de temes relacionats amb Zuberoa, com la producció d’espart i la indústria del gas, a més dela situació del País Basc francès.

L’escriptora va tornar a aquesta detectiu vuit anys més tard, el 2004, per a una nova entrega de les seues aventures, ‘Jalgi hadi plazara’, tot i que en aquesta ocasió està ambientada a Bilbao. En 2012, Borda va publicar una nova entrega de la seua protagonista: ‘Boga boga’.