Arantxa Urrebizkaia, escriptora i acadèmica

A la cantonada dels carrers Egia i Virgen del Carmen de la localitat donostiarra d’Egia va néixer l’1 de juliol de 1947 Arantxa Urrebizkaia Bejarano, una de les protagonistes del mes de novembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Mes, aquest, dedicat a les escriptores en euskera.

Arantxa Urrebizkaia és acadèmica de l’acadèmia de la llengia basca (Euskaltzaindia), on va arribar després de la seua carrera com a escriptora, que va començar al voltant de l’any 70, quan va traduir a l‘euskera ‘Afrika iraultzaren alde’, obra de Frantz Fanon, en col·laboració amb Ibon Sarasola, amb qui també va publicar (juntament amb Ramón Saizarbitoria) ‘Mendebaleko Ekonomiaren Historia’. A aquesta feina varen seguir altres traduccions: ‘Sozialismoaren frogantzak’, de Maurice Herbert Dobb l’any 1971, i ‘Euskal Berdintasuna’, obra d’Alfonso Otazu dos anys més tard.

Com a escriptora va escriure ‘San Pedro bezperaren ondoak’ (’Conseqüències d’una vetlla de Sant Pere’) l’any 1972 y de ‘Zergatik Pampox?’ (’¿Per què, Pampox?’) set anys després, detalla el dossier que acompanya el calendari, que detalla que «amb aquesta darrera novel·la es va convertir en una de les primeres figures de la narrativa basca de la posguerra». L’escriptora, que ha treballat també per premsa, ràdio i televisió, va guanyar l’any 1981 la desena edició del concurs de relats Premio Ignacio Aldecoa, convocat per la Diputació d’Àlava amb l’obra ‘Baina ez egunero’, llibre al que varen seguir el poemari ‘Maitasunaren magalean’ (Premio Nacional de la Crítica 1982), ‘Aspaldian espero zaitudalako ez nago Sekula Bakarrik’ (1983), ‘Saturno’ (1987), ‘Aurten aldatuko da nire bizitza’ (1991) i ‘Koaderno gorria’ (1998).

A més d’escriptora, Arantxa Urrebizkaia Bejarano ha estat coguionista de ‘La conquista de Albania’, d’Alfonso Ungría; ‘Lauaxeta: A los cuatro vientos’, de José Antonio Zorrilla, i de l’adaptació d’una de les seues novel·les: ‘Zergatik Pampox?’, dirigida por Xabier Elorriaga l’any 1986.