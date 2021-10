Nova vida a la música tradicional

Albert Oliva té 43 anys i tot i ser de Lleida, ja fa gairebé mitja dècada que viu a Eivissa. Va arribar a l’illa per amor, com tants altres residents de les Pitiusas, i ben aviat va aconseguir obrir, conjuntament amb l’associació de veïns des Cubells, la primera escola de música del poble. Des d’aleshores, aquest músic català, no ha deixat de treballar per aconseguir que els seus alumnes s’estimin la música tant com se l’estima ell mateix.

Actualment l’Escola de Música des Cubells compta amb una cinquantena d’alumnes que toquen, entre d’altres instruments, la guitarra, la bateria o, fins i tot, el piano. A més, els jóvens també reben classes de tècnica vocal que poden posar en pràctica en el cor que la mateixa escola ha format. «Em sent un privilegiat perquè a es Cubells tenim la sort de poder treballar a la sala Joan XXIII. Es tracta d’un espai ideal per a la música i està situat en un entorn immillorable amb vistes al mar i a la natura», comenta el músic.

«Hem adaptat en clau de jazz 12 cançons tradicionals tant d’Eivissa com de Catalunya per fer-les arribar a més gent»

Tot i que bona part dels alumnes provenen d’entorns propers a es Cubells, també n’hi ha que creuen tota l’illa de punta a punta per poder assistir a les classes de l’escola. «Tenim alumnes que venen des de Sant Llorenç i creiem que ens han escollit perquè hem estat capaços de motivar-los d’una forma especial», explica.

Els estudiants d’Albert Oliva participen sovint en concerts de festes majors i, actualment, ja estan preparant un concert de Nadal per als veïns des Cubells i rodalies. Tot i que la feina de professor ocupa bona part del temps d’aquest lleidatà, els concerts en solitari i els projectes pedagògics relacionats amb el món de la música són l’altra vessant que fa bategar el cor d’Oliva i, aquest estiu, amb l’ajuda d’altres artistes de l’associació de músics d’Eivissa, va presentar un projecte anomenat ‘Tradicionals en clau de jazz’ a l’Ajuntament de Sant Josep. «Bàsicament el que hem fet ha estat seleccionar 12 cançons tradicionals catalanes i eivissenques i les hem adaptat en clau de jazz, amb la voluntat de modernitzar-les per fer-les arribar a totes aquelles persones que no les coneixien i que aquella gent que ja les coneixia les gaudís d’una manera diferent», explica.

«El dia del concert Magdalena Provensal va interpretar en llengua de signes totes les cançons»

Entre les peces seleccionades hi ha cançons com ‘N’escrivaneta’, ‘Anàrem a Sant Miquel’ o ‘Com voleu germans que canti’, entre d’altres. Per fer la tria, Albert Oliva demanar assessorament a diferents músics eivissencs i tot i que moltes cançons van quedar fora del repertori, no descarta adaptar-les en un futur.

«El projecte s’emmarca dins d’un cicle organitzat pel propi Ajuntament anomenat ‘Units pel nostre parlar’, i el dia que vam presentar les cançons en un concert, vam voler anar un pas més enllà i Magdalena Provensal va interpretar en llengua de signes catalana totes les cançons que tocavem en clau de jazz a l’escenari», comenta.

Ara que arriba l’hivern, Oliva té pensat dedicar-se en cos i ànima a l’escola però seguirà compaginant la feina de professor amb diversos concerts que ja té programats, tant en solitari com en format de duo i, a més, seguirà treballant en projectes educatius per diferents escoles d’Eivissa. «Estic preparant un petit espectacle amb el GEN-GOB que servirà per explicar als boixos tot un seguit de secrets sobre la posidònia per tal que, a poc a poc, els més menuts prenguin consciència sobre la importància d’aquest ésser viu que ens envolta».

A més, Oliva també està treballant en una obra de teatre que s’estrenarà, properament, a Can Jeroni. «Estic posant música a poemes de Toni Roca en una obra que està organitzant l’Institut d’Estudis Eivissencs», explica un músic que ha aconseguit fer-se un petit lloc en el panorama cultural d’Ibiza sense renunciar a la seua llengua, el seu estil i les seues aspiracions tant musicals com educatives.