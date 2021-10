Begoña Caamaño: Periodista reivindicativa i escriptora de premi

BEGOÑA CAAMAÑO Época: 1964-2014 País: Espanya Periodista gallega que serà recordada per la seua implicació sindical en diversos mitjans de comunicació així com pels diversos premis obtinguts com a escriptora

En els seus inicis professionals, va treballar en els serveis informatius de Radio Popular a la seua ciutat natal i Radio del Noroeste. Va ser corresponsal a Vigo de l’Agència de Notícies de Galícia i del diari madrileny El Sol i va col·laborar en A Nosa Terra, Tempos i Noves de Galiza. Més endavant, gràcies a la fama que a poc a poc es va anar guanyant com a periodista, va rebre l’oportunitat de fer el salt a Radio Galega i a la Corporació de Ràdio i Televisió de Galicia (Crtvg).

Va ser en aquesta etapa a la televisió pública quan Begoña Caamaño va destapar la manipulació de l’entitat per part del govern del Partit Popular durant la greu crisi de l’enfonsament del petroler Prestige davant de les coses de Galicia.

Caamaño va ser una de les promotores de l’Associació de Mulleres Galegas na Comunicació (Mugacom), associació constituïda el 8 de març de 1997 a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Santiago de Compostel·la, a iniciativa d’un grup de professionals i treballadores de diferents camps de la comunicació amb la finalitat de defensar el tracte igualitari en l’àmbit laboral, així com abordar l’estudi de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació de tot l’Estat i sempre serà recordada per haver estat una activista incansable que va intervenir en nombroses manifestacions contra la violència de gènere, a favor de l’avortament, l’antimilitarisme, la insubmissió i la denúncia de diverses catàstrofes ambientals.

Va ser autora també de diverses obres de narrativa en gallega entre les que destaquen dues obres de ficció: ‘ Circe ou o pracer do azul’ (2009), i una recreació del mite de Circe​ i Morgana en Esmelle (2012). Amb aquesta última va rebre diversos premis literaris entre els quals es troben el de la Crítica de narrativa gallega que atorga l’Associació Espanyola de Crítics Literaris.

A causa de la seua sobtada mort per culpa del càncer, no va poder acabar dues obres: una tercera novel·la amb una altra dona com a protagonista, Sherezade, i una novel·la sobre la vida de la seva besàvia. Caamaño va morir el 27 d’octubre de 2014 a Santiago de Compostel·la.