Caterina Albert, molt més que ‘Solitud’

‘Solitud’ és, sense cap dubte, l’obra més coneguda de Caterina Albert, més coneguda com Víctor Català, el pseudònim més popular d’aquesta dona, protagonista del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederacio Intersindical del sindicat STES). Com a escriptora, Albert va explorar una àmplia varietat de gèneres, des de la nove·la (’Solitud’ i ‘Un film, 3.000 metres’) als reculls de contes, la poesia, el teatre, el cinema... També era una apassionada de la pintura, l’esport i la dansa, explica el dossier que acompanya el calendari, que destaca com el seu pare la va a animar, des de ben petita, a explorar totes les seues aficions.