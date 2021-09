Les lletres de María Zambrano

María Zambrano Alarcón (Vélez-Màlaga, 1904 - Madrid, 1991). Era filla de mestres de l’escola secundària de Vélez-Màlaga. Va estudiar Filosofia a Madrid, on va començar a relacionar-se amb escriptors i pensadors com León Felipe, Federico García Lorca o Rosa Chacel. Es va llicenciar, cosa insòlita en aquesta època per a una dona, va ser deixeble d’Ortega i Gasset i va començar a impartir classes de Filosofia a alumnes de batxillerat.

El seu primer llibre ‘Horizontes del liberalismo’ va ser publicat en 1930, un any abans de ser nomenada professora auxiliar de Metafísica a la Universitat Central de Madrid. El 1936 va marxar a Xile amb el seu marit, nomenat secretari de l’Ambaixada Espanyola a aquest país, d’on varen tornar un any després. Ell es va incorporar al front i ella es va instal·lar a València, on va participar en el II Congrés Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la República. Al gener del 39 va sortir amb la seua mare i la seua germana cap a l’exili i, en retrobar-se amb el seu marit i es van dirigir a Mèxic. A la Casa de España, va pronunciar tres conferències sobre ‘Pensamiento y poesia en la vida española’ de les que es va fer ressò Octavio Paz i va impartir classes d’Història de la Filosofia a la universitat. Va publicar ‘Nietzsche o la soledad enamorada’, ‘San Juan de la Cruz’ i va finalitzar el llibre ‘Filosofia y poesia’. José Lezama Lima la va convidar a visitar Cuba el 1940 i a l’Havana va impartir classes, també a Puerto Rico, on es trasllada al 43. En 1944 va publicar ‘La destrucción de las formas’.

L’any 1947 va tornar a Cuba però per viatjar al cap de poc a Nova York i des d’allí a França. Es va quedar a París i es va relacionar amb la intel·lectualitat francesa. Un any després es separa del seu marit i al 49 s’estableix amb la seua germana a Ciutat de Mèxic abans de tornar a Cuba i instal·lar-se a Roma al 53. Hi van estar fins a l’any 1964, quan es refugiaren en una casa als Alps. En aquests anys el nom de Zambrano va començar a escoltar-se a Espanya cada vegada més, a causa de les publicacions de diversos professors. Ja als 70 va escriure ‘La máscara de Agamenon’ i ‘El vaso de Atenas’. El primer reconeixement li arriba al 80, filla adoptiva del Principat d’Astúries. El 1981 se li va concedir el Premi Príncep d’Astúries d’Humanitats i l’ajuntament de Vélez-Málaga la va nomenar filla predilecta. Precisament aquí, el 87 es va constituir la fundació que porta el seu nom.