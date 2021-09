Una carrera literària carregada d’èxits

Paloma Sánchez Garnica, nascuda a Madrid l’any 1962, va cursar estudis de Geografia i Història, tot i que que no els va arribar a acabar, completant la seua formació més tard llicenciant-se en Dret. Va treballar, anys més tard, com a advocada, encara que va decidir deixar de banda la pràctica de l’advocacia en favor d’una de les seves grans passions: la literatura.

Gràcies a haver volgut abandonar el món pel que s’havia format academicament, Espanya va guanyar una de les escriptores més importants del segle XXI.

PALOMA SÁNCHEZ GARNICA Época: 1962 País: Espanya ‘La sospecha de Sofía’, última obra de l’escriptora, ja ha arribat a la setzena edició i ha confirmat la seva exitosa carrera literària.

Sánchez Garnica, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), sempre ha destacat per les seues novel·les de gènere històric, carregades de suspens i on sempre ha aconseguit crear trames complexes on ha barrejat, amb habilitat, el passat i el present. L’any 2006 va publicar la seua primera novel·la, ‘El gran arcano’, i el 2009 va aconseguir un gran èxit amb ‘La brisa del oriente’ i, fa sis anys, al 2015, va presentar ‘La sonata de silencio’, una novel·la ambientada en la postguerra espanyola. Amb ‘Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido’, de la qual es van publicar cinc edicions i s’ha traduït per a tots els països de parla anglosaxona, va obtenir el Premi de Novel·la Fernando Lara 2016.