Carmen Laforet i ‘Nada’

Carmen Laforet (Barcelona, 1921 —Madrid, 2004) és l’escriptora del mes a la biblioteca de Can Ventosa en el centenari del seu naixement. «Filla d’un arquitecte i una professora, quan tenia dos anys la família es va traslladar a viure a Gran Canària per motius laborals del pare i allí va viure la seua infància i adolescència», explica el tríptic de la iniciativa, que continua: «Amb divuit anys l’autora va retornar a Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres. També va estudiar Dret, però mai va acabar les carreres començades. Amb vint i un anys se’n va anar a viure a Madrid, on va conèixer el periodista i crític literari Manuel Cerezales qui la va animar perquè prosseguís amb els seus recentment iniciats primerspassos literaris».«Dos anys més tard -de gener a setembre de 1944-, va escriure la seua novel·la ‘Nada’ i la va presentar al recentment creat Premi Nadal, atorgat per Ediciones Destino. Amb ella va obtenir el primer Premi Nadal en 1945».

«Laforet, amb vint-i-tres anys, va sorprendre a tots amb aquesta obra, que passaria a la història de la literatura espanyola i universal. ‘Nada’ es va reimprimir fins a tres vegades el mateix any de la publicació i en 1948 la Real Academia Española la va distingir amb el Premi Fastenrath per aquesta novel·la. Transcorreguts dos anys des del seu triomf literari, la seua vida privadatambé va canviar quan va contraure matrimoni amb Manuel Cerezales, amb el qual va tenir cinc fills. Més endavant va escriure ‘La isla y los demonios’ (1952), ‘El Piano’ (1952) i ‘Un noviazgo’ (1953), entre d’altres».

«L’any 1955 va publicar ‘La mujer nueva’, amb què va guanyar el Premi Menorca de novel·la. Per aquesta novel·la va obtenir també el Premio Nacional de Literatura. En ‘La mujer nueva’ Laforet comparteix la seua experiència de conversió al catolicisme. L’any 1963 va publicar ‘La insolación’, primera novel·la d’una trilogia formada també per ‘Al volver la esquina’ i ‘Jaque mate’, però que no va arribar a publicar. Va recopilar relats curts en llibres com ‘La llamada’ (1954) i ‘La niña y otros relatos’ (1970) i un llibre de viatges sobre els Estats Units, ‘Paralelo 35’ (1965). Aquest any havia viatjat als Estats Units convidada i sobre la seua experiència va publicar aquest llibre, reeditat en 1981 amb eltítol ‘Mi primer viaje a USA’».

«Als Estats Units va conèixer Ramón J.Sender, amb qui va intercanviar una interessant relació epistolar. L’any2003 es va publicar l’epistolari ‘Puedo contar contigo’, que conté un total desetanta-sis cartes. Encara que a simple vista les seues històries són intimistes, hi ha en elles una profunda reflexió sobre la política i les injustícies socials, així com una clara perspectiva feminista. La seua obra no és massa extensa, però sí prou contundent per a convertir-se en una referència ineludible de la literatura espanyol.