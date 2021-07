Convertir una passió en un ofici

Darrere de Veve Milah s’hi amaga Valeria Watson Todd Cardona, una jove de 21 anys que viu a Santa Eulària i somia en poder convertir la seua passió en un ofici que li permeti viure d’allò que més li agrada: la música. Veve Milah, que va estudiar batxillerat, abans de cursar els seus estudis professionals de producció musical, va descobrir molt tard que podia viure d’aquest sector sense haver de ser cantant. «Vaig descobrir el món de la producció musical amb 17 anys, gairebé quan estava acabant batxillerat i la veritat és que em va canviar la vida i la manera d’entendre la música perquè fins aleshores pensava que hauria de triar entre ser cantant o ser actriu, però gràcies a la producció puc fer una mica de tot i em sent molt còmode», explica la productora.

Tan bon punt va acabar el batxillerat, va decidir que se centraria en el món de la música i va batejar-se en el sector fent un curs a l’escola Ibiza Blau Music que serviria per, més tard, fer un salt fins al Regne Unit per matricular-se a la prestigiosa escola Point Blank Music School de Londres, on acabaria cursant una carrera de tres anys. «L’escola on he pogut estudiar fins ara a Londres és increïble. Té moltíssimes aules i com que és un centre referent i de prestigi, hi ha professors molt bons que sovint conviden artistes de renom i durant els anys de formació fins i tot tens l’oportunitat de fer concerts i treballar amb material de màxim nivell», comenta.

«Aquesta cançó és una mena de revelació on mir d’explicar que no cal seguir les pautes de la nostra societat»

Ara, però, la vida d’aquesta productora eivissenca ha fet un gir de 180 graus i, sense deixar la formació de banda, ha començat a centrar-se en fer realitat l’objectiu de poder viure de la música. És per això que ha decidit publicar a diverses plataformes digitals com Spotify, iTunes o YouTube, entre d’altres, el tema ‘2AM’, un single reivindicatiu on Milah demana trencar amb els tòpics de la nostra societat. «Aquesta cançó ha estat una mena de revelació per a mi i he volgut explicar, d’alguna manera, que no cal seguir les pautes que ens marca el món on vivim i que cal que siguem nosaltres mateixos sense pensar en si el que feim estarà ben vist o si serà o normal o no ho serà», explica.

L’estil de Veve Milah es mou entre el gèner pop, i el reggaeton tot i que té clar que «no em vull centrar en un gènere conret i tampoc en un estil. Normalment faig cançons que parlen d’amor o melancolia, pero ara, per exemple, estic treballant en un tema molt alegre que esper poder publicar abans que acabi aquest estiu», comenta. El que sí té clar que no canviarà mai és la manera amb què s’inspira. Veve Milah no té un indret concret que l’ajudi a escriure o un moment especial que li serveixi per pensar i treballar, ella prefereix escoltar la música de referents com Billie Eilish.

«Em sent molt afortunada de tenir una família que sempre m’ha fet costat i que m’ha fet estimar la música»

Apostar per un sector on hi ha tanta competència no és fàcil, però Veve Milah compta amb el suport incondcional de la seua família, que no només li ha fet costat des del primer dia sinó que, a més, l’ajuden a tirar endavant tot allò que se li passi pel cap. «Em sent molt afortunada de tenir els pares que tenc. M’han entès des del primer dia i m’han fet costat en tot moment. A ells els hi agrada molt el teatre i des de petita m’han fet estimar la música i el món de l’art i sé que sense ells, molt probablement, no podria dedicar-me a perseguir un somni com el meu», explica emocionada.

Ara Veve Milah es prepara juntament Tamara Bär Blakstad i Óscar Hidalgo per publicar ‘Nuncabá’ el nou single amb què espera sorprendre els seus seguidors amb un ritme molt més festiu que el de les cançons anterios. «Ara em centr en poder crear tanta música com pugui per, en breu, poder començar a fer concerts», comenta la jove productora, mentre treballa sense descans per aconseguir fer-se un lloc en un dels sectors més potents de la indústria musical en una illa on la música sempre bategarà al seu costat.