Les lletres i les pintures de Hasbia Mohamed

«Telas de araña / tejen en silencio. / Entran, salen, / enredan, hilan, / hilos de seda / invisibles, / entrelazados te abrazan. / Ciegos los ojos / que ven, no sienten, / oprimen, ahogan, / cuerpo descubierto / expuesto a su antojo. / maniobras ocultas, / buscan, atrapan, / aprietan hasta la asfixia».

Aquest és el començament del que és, segurament, el poema més conegut de Hasbias Mohamed, una de les protagonistes del mes de juliol del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany a les escriptores.

HASBIA MOHAMED Época: Actualitat País: Espanya Tot i que va néixer a Melilla, l’artista i escriptora es va afincar a València. De fet, Hasbia Mohamed ha cursat els seus estudis entre totes dos ciutats

Aquest és, també, el poema que es pot llegir a la il·lustració que correspon al mes de juliol, en què es pot veure a la pròpia Hasbia concentrada i dedicada a la seua altra gran passió: la pintura. La poetessa i artista plàstica, que és també activista, va néixer a Melilla, tot i que l’any 1968 s’estableix a València, explica el dossier que acompanya el calendari. Allà mateix es detalla que Mohamed «és membre d’honor de la Unión Nacional de Escritores de España». A més, destaca que va estudiar entre les dos ciutats: Melilla i València.

El seu primer llibre, ‘Desde el alma’, el va publicar l’any 1980, al que han seguit altres volums de poesia com ‘A contraluz’, ‘Poesía esencial’ o ‘Versos de fuego’, un llibre de literatura eròtica. Ha col·laborat en diverses revistes i publicacions periòdiques i participat en més d’una vintena d’antologies. Algunes sobre drets humans o la pau. Les seues composicions estan seleccionades en nombrosos certàmens.

Com a pintora, ha protagonitzat exposicions a galeries de la Comunitat Valenciana. Ha exposat les seues obres al Museo de Cerámicas y Artes Suntuarias González Martí i també a Xina.

Hasbia Mohamed ha rebut nombrosos premis tant en la seua vessant com a escriptora, però també com a pintora. Va donar una de les seues obres per al curtmetratge ‘El mal amor’, de Sergio González i participà a la pel·licula d’Antonio Escribá ‘Cartas a Sorolla’. Es va encarregar d’il·lustrar el poemari ‘Tus versos, tu nombre’, de l’italià Matteo Barbato,que està traduït a cinc idiomes.

Activista des de gairebé que té consciència, és membre de la directiva de Sororidad Siglo XXI, la Asociación Valenciana por un Mundo Solidario i també d’Artenred.