Homenatge a un erudit escriptor català

La Biblioteca Municipal de Can Ventosa dedica el mes de juliol a l’escriptor Joan Triadú (1921-2010) amb motiu del centenari del seu naixement.

Joan Triadú i Font va néixer el 1921 a Ribes de Freser (Ripollès). Estudia el Batxillerat a Barcelona i, el 1937, obté el títol de professor de català. El 1938 és nomenat mestre interí de Primària. En acabar la Guerra Civil, estudia Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona, on es llicencia l’any 1942. Durant la seua estada a Cantonigròs funda, juntament amb Jordi Parcerisas, el Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs (1944-1968) que guanyà Marià Villangómez el 1955 amb ‘Sonets de Balansat’, i amb qui va mantenir una intensa relació. L’any 1945 torna a Barcelona i treballa com a professor.

És un dels fundadors, el 1946, de la revista Ariel, on comença a desenvolupar la seua tasca com a crític literari. Entre el 1948 i el 1950 és lector de català a la Universitat de Liverpool. Aviat adquireix un gran prestigi com a crític, sobretot a partir de ‘l’Antologia de la poesia catalana’ (1951), l'Antologia de contistes catalans (1951) i de ‘l’Anthology of Catalan Lyric Poetry’ (1953). Posteriorment continua desenvolupant la faceta de crític literari a les revistes Forja, Pont Blau, Vida Nova, Serra d’Or, al diari Avui i en diverses publicacions locals, comarcals i d’entitats.

El 1948 publica el recull de poemes ‘Endimió’. Cal destacar els seus assaigs ‘La poesia segons Carles Riba’ (1954), ‘Narcís Oller’ (1955) o ‘Prudenci Bertrana’ per ell mateix (1967), entre altres.

És un dels fundadors de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (1954) i també s’han de destacar les seues traduccions, sobretot la versió dels ‘Sonets de Shakespeare’, de 1958.

El 1961 és l'impulsor de la Junta Assessora per als Estudis de Català (JAEC) i, el 1968, és un dels fundadors de la Delegació d'Ensenyament Català (DEC).