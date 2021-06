Rosa Chacel i el seu barri de Maravillas

Sentir ‘Barri de Meravelles’ és que vengui al cap, de forma automàtica, el nom de Rosa Chacel, escriptora que és una de les protagonistes del mes de juny del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la confederació Intersindical del sindicat STES. Rosa va rebre tota l’educació a casa, amb la seua mare, mestra, ja que degut a la seua delicada salut no podia anar a l’escola. Nascuda a valladolid, amb deu anys va marxar amb la seua família a Madrid, on, més endavant, va començar a estudiar Escultura a l’Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, moment en què va començar també a fer-se habitual a les tertúlies, col·laborar amb la revista avantguardista Ultra i fer amistat amb José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, o Juan Ramón Jiménez, entre d’altres, detalla el dossier que acompanya el calendari.

Després de viatjar per tota Europa amb el seu marit va tornar a Madrid i va publicar els seus primers relats i algun assaig a la revista Occidente. També va publicar la seua primera novel·la ‘Estación. Ida y vuelta’. La mort de la seua mare li va originar una crisis creativa que va intentar solucionar marxant a Berlín i després de la que va publicar el llibre de sonetos ‘A la orilla de un pozo’, que li va prologar juan Ramón jiménez.

La primera part de la Guerra civil la va passar a Madrid, fent d’infermera, però després va marxar a Barcelona, València, París i, fins i tot, Grècia, on es va hospedar a casa del també escriptor Nikos Kazantzakis, una època marcada per la separació de la família, que no va poder reunir-se fins el 39, a l’exili, a Brasil, d’on van passar a Argentina. En aquests moments va escriure poc, però destaca la que els crítics qualifiquen com la seua millor obra ‘La sinrazón’.

Entre el 59 i el 77 Rosa Chacel va estar vivint a temporades a Brasil, Espanya i Nova York, escrivint amb diferents beques que va aconseguir. Entre elles, una per acabar la seua obra més popular ‘Barrio de Maravillas’. L’escriptora no s’instal·la definitivament de nou a Espanya fins l’any 1977, quan mor el seu marit. A partir d’aquest moment es produeix un redescobriment de la seua obra i Chacel viu un bon moment de creativitat, escrivint nomes obres i reeditant algunes de les antigues. Aquesta alegria li va durar poc, ja que als anys 80 la seua economia i la seua creativitat es va ressentir.