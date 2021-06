L’escriptora que més tempsva dedicar als infants del país

El 28 de juliol de 1917 neix Gloria Fuertes a Madrid, al carrer de l’Espasa, del castís barri de Lavapiés, en el sí d’una família humil. La seva mare era costurera i el seu pare porter, primer del Cadastre, més tard de la Institució Gota de Llet i finalment en un palauet del carrer Zurbano, on es van traslladar l’any 1932.

Dels 2 als 14 anys assisteix a diversos col·legis , entre ells un de monges al carrer Fonda de Parets, que ella recorda en un poema: «Me llevaron a un colegio muy triste donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me quedaba dormida».

Donada l’escassetat de mitjans amb què comptava la família, ella recorda que era una «niña con zapatos rotos y algo triste porque no tenía muñecas».

Als 14 anys la seva mare la va matricular a l’Institut d’Educació Professional de la Dona al carrer Pineda, on va obtenir diplomes de Taquigrafia i Mecanografia, així com en Higiene i Puericultura. Però ella que no volia ser ni mainadera, ni modista, com la seva mare i es va matricular en Gramàtica i Literatura. La seva família no podia entendre les seves aficions, com eren els esports i la poesia.

Amb 14 anys Gloria comença a treballar com a comptable en una fàbrica on entre compte i compte escriu poemes. El 1935 va publicar els seus primers versos i va donar els seus primers recitals de poesia a Radio Madrid. Des de 1938 fins 1958 treballa de secretària a «horribles oficinas», segons ella mateixa confessa.

Als 17 anys, escriu el seu primer llibre de poemes: Illa Ignorada. El 1939 i fins l’any 1953, comença a treballar com a redactora de la Revista Infantil Meravelles, on publicava setmanalment contes, historietes i poesia per a nens.

Entre el 1940-1945: s’estrenen diverses obres seves de teatre infantil i poemes escenificats en diversos teatres de Madrid.

Va morir el dia 27 de Novembre de 1998. Va ser enterrada en el Cementiri Sud de Carabanchel i posteriorment, el 2001, traslladada al Cementiri de La Pau, d’Alcobendas. En la seva làpida està gravat el següent epitafi i, com no podia ser d’una altra manera, escrit per ella mateixa: «Gloria Fuertes Poeta de Guardia (1917-1998) Ya creo que lo he dicho todo Y que ya todo lo amé. G.F.». Va ser una dona autèntica fins l’últim dia.