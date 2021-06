Un CD que s’escolta i es llegeix

L’any 2019 l’eivissenc Samuel Pérez i la seua parella, Cristina Reina, van decidir tirar endavant un projecte professional que unís la música, el talent de Pérez, amb la pintura, el talent de Reina. No van trigar massa en posar-se d’acord i, en un tres i no res, van posar-se a treballar a una idea que va néixer de la voluntat de fer una cosa diferent i, a la vegada, molt personal. Ara, gairebé dos anys després dels primer esborranys, ‘Nomad’ està a punt de veure la llum.

«Es tracta d’un disc que narra la història d’un boix que, tan bon punt perd els seus pares en plena Guerra Civil espanyola, cerca refugi entre l’elenc d’un circ itinerant», explica Pérez. La història, tot i ser ficció, està inspirada en un circ real, l’Anastaldini, un circ que només va poder programar una funció a Espanya, concretament a la localitat navarresa de Lodosa, abans que el règim franquista, segons testimonis de l’època, afussellàs, de nit, a tots els seus integrants.

«A cada cançó s’expliquen diferents situacions que viu el boix o aprenentatges que el porten a prendre decisions concretes que marcaran el seu futur», explica Pérez. El projecte, que arriba en format de CD il·lustrat, havia d’haver estat un vinil, però per motius aliens a la prella, finalment, ‘Nomad’ arribarà en format de disc. «La nostra idea inicial era fer el vinil, de fet, vam rebre molta ajuda a través del crowdfunding per poder costejar els elevats costos de producció, però entre la pandèmia i un incendi en una de les fàbriques que s’encarrega d’elaborar la matèria prima amb què es fan la majoria de vinils de tot el món als Estats Units, ens vam veure obligats a canviar d’idea perquè vèiem que el vinil s’endarreriria massa», confessa Pérez.

Sigui com sigui, el format no desvirtua, de cap manera, l’objectiu del projecte, que és explicar una història a través de música i il·lustracions. El disc inclou 13 temes composats per Pérez i il·lustrats per Reina i tot i que tot el cd és especial, Pérez reconeix que la pista número quatre, titulada ‘Salvaora’ és una de les seues preferides. «Aquest tema explica com una dona salva al boix d’acabar afusellat per culpa d’una tendra innocència que el porta a seguir una tropa franquista amb la voluntat de repartir entre els soldats els cartells publicitaris del circ».

Reina en canvi, és incapaç de dir quina és la il·lustració més especial que ha dibuixat i, per tant, es veu obligada a citar-ne dues, la que acompanya al cinquè i sisè tema i la del desè. «Ambdues il·lustracions estan protagonitzades per dones empoderades dels anys 30 que van existir i que la història no ha tractat com es mereixien», comenta.

‘Nomad’ veurà la llum en format digital el proper 18 de juny i, a finals de mes, es podrà comprar, de forma física, a la web de Samuel Pérez. «Estam segurs que les persones que escoltin les cançons a Spotify o iTunes voldran comprar el disc físic per poder posar cara a tot allò que han escoltat i així completar l’experiència que oferim amb un projecte com aquest.