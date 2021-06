25 anys sense Miquel Àngel Riera i Nadal

La Biblioteca Municipal de Can Ventosa dedica el mes de juny a l’escriptor Miquel Àngel Riera i Nadal. (Manacor, 1930 – Palma, 1996), amb motiu del 25è aniversari de la seua mort.

D’infant va viure la Guerra Civil. Estudià el batxillerat al col·legi Ramon Llull de Manacor i va compartir la passió per la literatura amb altres joves manacorins com Jaume Vidal Alcover o Guillem d'Efak. Començà els estudis de Dret com a alumne lliure a la Universitat de Barcelona (1947), carrera que després va continuar a Granada i a Salamanca.

Com en altres poetes mallorquins de la postguerra, la Generació del 27 va marcar els seus inicis com a escriptor. Fou aleshores que publicà alguns poemes en castellà a un setmanari local. Fruit de les lectures d'aquests anys són cinc llibres inèdits en castellà ‘Horas en blanco’, ‘Las sandalias de Atenea’, ‘Amigo lejano’, ‘Por el frontis del ocaso en el monte’ i ‘Inventario previo’ a partir dels quals va elaborar una selecció titulada ‘El ángel y otros indicios’, que no va arribar a editar. Igualment, en aquesta època va escriure el poemari en català, ‘Bolles de fang’, que tampoc va veure la llum. Algunes poesies seues van aparèixer a la revista Poesía Nueva i a l'Antología Poética 1952 de la revista Rumbos.

El 1957 va començar ‘Poemes a Nai’, editat el 1965. Entre 1969 i 1970 va escriure el poemari ‘Biografia’ publicat el 1974. Segons recull la web escriptors.cat, amb aquesta obra va iniciar una nova etapa amb un llenguatge més directe. El van seguir ‘La bellesa de l'home’ (escrit entre 1971 i 1972, premi Joan Alcover 1974, publicat el 1979) i ‘Paràbola i clam de la cosa humana’ (escrit el 1973 i editat l’any següent). També va publicar ‘Poemes de l'enyorament’ (1972), unes versions en català de versos de Rafael Alberti poeta que també va traduir Marià Villangómez.

A la biblioteca particular del poeta, que custòdia la Biblioteca de Can Botino, es troba un exemplar d’aquesta obra dedicat per Riera al seu amic: «A Marià Villangómez, padrí d’aquest llibre. Amb el millor record i tota l’amistat. Novembre 1972». El 29 de novembre d’aquell any, Diario de Ibiza recollia la notícia de la publicació a una entrevista de Mariano Planells a Josep Maria Llompart.

Les seues novel·les es van traduir fins a 5 idiomes.