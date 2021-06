Carme Moreno: «La literatura em permet portar les històries on vull»

Aferrades a la realitat. Així són les històries que Carme Moreno Munar (Selva, Mallorca, 1979) escriu a ‘Ca nostra’, el seu segon llibre de relats, després de ‘Per ventura serà demà’, que va presentar fa uns dies a una de les sales de la biblioteca de Can Ventosa.

El seu amor i curiositat per Àfrica, continent al que va viatjar, són l’essència de la novel·la que Carme Moreno, periodista (ara treballa a IB3 Ràdio) i escriptora, va enviar a un calaix perquè, en aquell moment, no li va agradar. En realitat, havia de ser un documental sobre el contrast de les vides d’un amic seu de Senegal que està a Mallorca i les de la seua família, encara a l’Àfrica. Però la crisi va impedir aquest projecte que ella va decidir escriure. «L’escriptura és gratis. Amb un ordinador, paper i bol·lígraf pots fer meravelles», comenta la mallorquina, que fa uns dies va presentar a Eivissa ‘Ca nostra’, el seu segon llibre de relats després de ‘Per ventura serà demà’, editat per Miquel Costa. Carme ja té un altre llibre al cap, relats de dones, mentre treballa en un projecte col·lectiu que confia en publicar aviat.

Quines diferències hi ha entre ‘Ca nostra’ i el teu primer llibre de relats?

Crec que els dos tracten temes similars. Hi ha molt amor i desamor, també denúncia social i drames d’aquesta societat. A més, dels relats de ‘Per ventura serà demà’ provenen d’una revista literària, La lluna en un cove, on s’havien publicat. Em van proposar fer un llibre incloent-hi alguns de nous. Per això allà hi ha relats de diferents extensions i més diversitat de temes. No estan ubicats a cap lloc en concret. Sí que hi ha una part que estan ubicats a Àfrica, però els que transcorren a Occident tant podria ser aquí com qualsevol altre lloc. Dels relats de ‘Ca nostra’ me diuen que són més madurs. L’extensió és homogènia, són més llargs, i tots estan ubicats aquí amb tota la intenció.

Tots estan molt aferrats a la societat que vivim. És curiós que no tenguis ganes de fantasejar, que et quedis al terreny habitual de la nostra professió.

Sí, però és que són els temes que m’interessa tractar i aprofundir des d’un punt de vista de la literatura psicològica. A més, també me passa que no tenc la imaginació d’altres escriptors. Tenc la necessitat d’haver tocat, viscut, de qualque forma, les històries que escric.

És una manera d’anar més enllà, de dir coses que penses i que a una informació no pots incloure?

Exacte, és així. M’encanta la llibertat creativa de la literatura. És absoluta. En la realitat del dia a dia això no ho pots fer, però la literatura em permet portar-ho cap al terreny que vull. A la denúncia, explicar una història que és un drama...

És poc habitual que una escriptora mallorquina es busqui un editor eivissenc.

Després de l’anterior llibre, em feia ganes que el nou l’editàs algú de les illes. Vaig tocar les portes d’una de Mallorca, però les editorials, molts cops, no volen saber res de tu si no ets coneguda. Després, entre les editorials que creia interessants vaig pensar en la de’n Miquel Costa. Li vaig enviar la proposta i es va mostrar receptiu a llegir la meua obra. En aquest món tan dificultós de publicar obres, trobar algú que te digui que li envïis el manuscrit i que ja te dirà alguna cosa està molt bé. Li he d’agrair molt. A més, m’ha respectat molt l’estil i l’ha millorat. En aquest sentit és molt important tenir un editor al darrere.

El títol del llibre no és el títol d’un dels relats. D’on surt?

Vaig decidir posar-li ‘Ca Nostra’ perquè són relats que, de qualque forma, li poden haver passat al veí del cap de cantó de ca teua, a un familiar... Són històries de la vida quotidiana, d’anar per casa.

Feim un petit tast de cadascun d’ells. Començam pel final, ‘Una història de confiança’, que crec que està inspirat en el cas Nóos...

Sí, però no són els personatges de la casa del Rei, hi ha molta distància. Són dos persones com de la jet set. Tenen negocis al port, la vida els va molt bé, guanyen sous i tenen gent que els estima. Esclata un cas de corrupció i afecta l’home que és el màxim responsable d’aquests negocis. Ella, que és la protagonista, no sap molt bé d’on li venen les pedrades. Hi ha un poc de crítica als mitjans de comunicació. Troba que el tracten molt malament i que tot i haver un secret de sumari hi ha coses que surten... És la mateixa història de confiar, com va fer la infanta amb Urdangarin, confiar per amor.

‘Sense llum’.

El protagonista és un home que pertany a una família que estan a punt de desnonar. Té depressió i va fent un poc allò que toca. Volen pagar però no poden, el negoci tampoc va bé... Mostra la decadència personal i les pors que comporta perdre ca teua.

‘Impotent’.

El protagonista és un home casat amb na Maria Eugènia, que li controla tot, fins i tot les relacions sexuals perquè estan en un procés de fertilitat. És ja una relació desgastada.

‘Racine’.

És la història d’un migrant que viu a les illes, la història d’un xoc cultural. No se sent de cap banda. Ell, en realitat, se sent d’aquí, però la gent d’aquí no l’estima. Té la dona al Senegal i ell aquí li posa les banyes amb una colombiana molt promíscua. És un xoc. De sentiments, cultural i de sexualitat.

‘N’Eli’.

Aquesta, junt amb ‘En David’, són la mateixa història, però explicada pels dos personatges. És una història d’amor. En David decideix deixar n’Eli, que explica el que li suposa la pèrdua d’aquest amor. Ho passa malament. Ell és un Peter Pan que després de passar un estiu de puta mare, de concerts i dones, se n’adona que s’estima n’Eli. A qui no li ha passat una d’aquestes?

‘Separats’.

Doncs són una parella que tenen una filla i estan separats, però que tracten de reconstruir aquest amor tot i que està ja tot molt cremat entre ells.

I la darrer, que és la primera del recull: ‘No estàs tota sola’.

Aquesta és una història de violència masclista. Bastant crua, però amb un missatge positiu en el sentit que crec que si bé les víctimes de vegades no tenen força per denunciar elles totes soles, els amics i la societat els han d’ajudar a fer-ho.

Tot i que hi ha algun home, les dones són les grans protagonistes de les teues històries.

Sí, sí... Ara, de fet, el que m’agradaria fer a nivell individual, perquè tenc un altre projecte col·lectiu entre mans, és fer uns relats més femenins. Xerrar de dones, feministes, però que lluiten en silenci. D’questes dones resil·lients. Treure aquest punt de vista feminista. Supós que pel fet de ser dona tenc més amigues que amics i me sent més còmoda tractant aquestes emocions en veu femenina.

Sempre dius que escrius de forma ràpida i ansiosa. Ets així a la vida?

Sí, som així. Ara ja no ho faig, però durant molts anys he pintat i el meu estil de pintura és súper ràpid. Quatre pinzellades molt ràpides i després me costa acabar els quadres. També me costa acabar els relats. Els finals són complicats per a mi i crec que pot estar relacionat amb aquesta ànsia. De vegades és com si els personatges s’apoderassin de mi. L’altre vespre tenia una idea al cap i era com si aquell personatge al qui donava voltes m’agafàs la mà i em digués: «Venga, escriu que necessit sortir».

On trobes les ganes per escriure després de passar el dia escrivint per feina? No te fa mandra posar-te de cop a l’ordinador?

Clar que sí! A més fa uns anys que sóc mare i tenc molt poc temps per escriure. El que passa és que quan te publiquen alguna cosa sempre és un subidón i t’entren moltes ganes de tornar a escriure. És important aprofitar aquesta empenta que te dóna publicar. Però amb el poc temps que tenim és difícil. De vegades vaig pel carrer i agaf idees. L’altre dia feia un sol impressionant i vaig veure al carrer un home desendreçat que portava un paraigües molt gran. No pots evitar pensar... Aquest home d’on ve? Què li passa? Agafes pinzellades del que veus pel món i que te serveixen de punt de partida per crear personatges o històries. Però és difícil posar-s’hi. Ser observadora ajuda a l’hora d’escriure.

És periodista perquè li agrada escriure o escriu com a conseqüència del periodisme?

Crec que el periodisme m’ha portat a escriure. Hi ha gent que diu que és periodista, però que se sent escriptora. Jo me sent periodista més que escriptora. Més que res perquè escriure ho faig quan puc i periodista ho som cada dia. Me sent molt vinculada a la professió.

Tens la idea,i les ganes o el somni de passar-te a la novel·la o de moment et quedes amb els relats?

M’agrada el relat. Me sent més a gust. En part supós que com tenc aquesta ànsia quan escric de vegades no faig prou feina amb els guions. Després, clar, la cosa queda una mica coixa, però un relat el pots endreçar de forma fàcil. Amb una novel·la, en canvi, has de fer molta feina prèvia de guió i no sé si tendria la paciència de posar-m’hi. Me costa controlar aquesta ànsia. I, a més, m’agrada la subtilesa del relat, aquelles coses que no se saben, que no expliques, però que la gent imagina. M’agrada molt, això.