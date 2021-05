Història de Josefina Aldecoa

Josefina Aldecoa, així és com gairebé la majoria de la gent coneix Josefa Rodríguez Álvarez, una de les protagonistes del mes de maig del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda al si d’una família de mestres (la seua mare i la seua àvia compartien la ideologia de la Institució Lliure d’Ensenyament), va ser una escriptora, pedagoga i directora del Colegio Estilo. Josefina va canviar el seu cognom l’any 1969, quan el seu marit, l’escriptor Ignacio Aldecoa, de qui el va agafar va morir, per a la seua carrera literària, explica el dossier que acompanya el calendari.

Va viure a Lleó fins l’any 44, quan es va mudar a Madrid per estudiar Filosofia i Lletres i on es va doctorar en Pedagogia. Va ser en aquell moment quan va coincidir amb part dels escriptors del que més tard seria la Generació del 50: Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos e Ignacio Aldecoa, amb qui es va casar. Allà també va fundar, lany 59, el Colegio Estilo, la seua gran obra, inspirada en les idees de la seua tesi, en les escoles que havia vist a Anglaterra i Estats Units i en les idees del krausisme: «Volia una cosa molt humanista, que donàs importància a la literatura, les lletres, l’art. Una escola refinada culturalment, lliure i on no es parlàs de religió».

L’any 61 va publicar la col·lecció de contes ‘Aninguna parte’ i vuit anys després, amb la mort del seu marit, va abandonar l’escriptura, centrant-se en la docència, fins dotze anys després, quan va publicar una edició crítica dels contes del seu marit, abans de continuar amb la seua activitat literària: ‘Los niños de la guerra’ (1983), ‘La enredadera’ (1984), ‘Porque éramos jóvenes’ (1986), ‘El vergel’ (1988)... L’any 90 va començar una trilogia autobiogràfica que encetà amb la popular ‘Historia de una maestra’. i que continua amb ‘Mujeres de negro’ i ‘La fuerza del destino’. Un any després d’acabada la trilogia, el 1998, va escriure l’assaig ‘Confesiones de una abuela’ i dos anys després, ‘Fiebre’, una antologia de contes escrits entre 1950 i 1990.

En 2003 se li va concedir el Premio Castilla y León de las Letras, just l’any en què publicà las seues memòries, ‘En la distancia’, en què mescla els seus records (els viatges a l’estranger, l’inici accidental de la seua carrera literària...) amb la reconstrucció dels de tota una generació perduda d’intel·lectuals i escriptors espanyols de la Guerra Civil i la posguerra. Va publicar la seua darrera novel·la, ‘Hermanas’, tres anys abans de morir, poc després que veiés la llum ‘La casa gris’, que va escriure quan era una joveneta, amb 24 anys, destaca el dossier.