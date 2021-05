Els dies més especials de Can Misses

Escriptores, músics, artistes, cuineres, experts en plantes, contacontes, dones que ho saben tot sobre el conreu, apicultors, bombers, grafiters... Són algunes de les visites que han rebut els alumnes de l’escola Can Misses, de Vila, que enguany ha pogut celebrar la tretzena edició de la seua Setmana de la Llengua, suspesa el curs passat per la pandèmia.

A l’escola Can Misses, de Vila, no són supersticiosos. Per això, ni tan sols havien reparat en què la Setmana de la Llengua que varen haver de cancel·lar l’any passat, per la covid, era la número tretze. «Ni hi havíem pensat», comenta, rient, Joana Ferrer, cap d’estudis del centre, un cop acabada la intensa setmana d’activitats, exactament la número tretze, la que no van poder celebrar l’any passat.

Tots, alumnes i docents, estan feliços d’haver pogut recuperar aquesta setmana, la més especial del curs, tot i que han trobat a faltar algunes coses. Com poder mesclar alumnes de diferents cursos, ja que han hagut de mantenir els grups bombolla, o celebrar la gran festa de cloenda, el dissabte, amb les famílies al complet omplint les instal·lacions i gaudint de jocs, música en directe i un dinar de germanor. «Algun any havíem fet un atorrada o una paella... Era un dia important», recorda Joana amb certa nostàlgia per aquest enyorat final de festa. Coses de la covid. No perden l’esperança, però, que la propera edició, la catorze, pugui ser una mica més semblant a les primeres dotze, confessa Joana, que explica que precisament per les restriccions per evitar els contagis estan ara mirant com organitzar les visites de les famílies a l’exposició que presideix el centre, inspirada en el tema d’aquesta edició: la natura. «El tema el trien els propis alumnes», recorda la cap d’estudis, que explica que han mantingut, aquest curs, el tema que varen escollir l’any passat. Això els ha garantit, per sort, poder fugir de tot allò relacionat amb el virus. Per a la mostra, els alumnes han omplert el centre amb animals autòctons, horts, elements de la mar, flors, el pont de Santa Eulària, fameliars, feixes i, com no, sargantanes.

Aquest ha set un animal ben especial durant aquesta Setmana de la Llengua. Li ha pres el lloc a na Catalineta, la pagesa que cada dia s’amagava al centre perquè els escolars la trobassin i que enguany s’ha estimat més quedar-se a casa. Qui havien de buscar els boixos era la sargantana. Una senyora sargantana d’un metre. «Cada matí arribaven tots pensant on seria. Els feia il·lusió trobar-la. A més, estan molt conscienciats amb què és un animal en extinció», explica la docent, que assegura que aquesta il·lusió ha estat present a totes les activitats, per a les que havien ja fet feina prèvia a classe.

Abans de rebre els escriptors, per exemple, els escolars ja s’havien llegit els seus llibres i havien preparat preguntes per a la trobada. «Per a ells això, poder parlar amb un escriptor després d’haver llegit les seues històries és emocionantíssim. pregunten si de veritat vendran i es preparen molt bé què volen saber», comenta la cap d’estudis, que explica que un dels aspectes que més els interessa sol ser on troben la inspiració per escriure les seues històries. Na Meritxell Rius, de qui havien llegit ‘El dia que va caure la Lluna’, per exemple, els va explicar que ella escriu millor quan està feliç, explica Joana, que destaca també els tallers d’art, amb artistes de veritat, en què han participat els escolars. «Els engresquen molt i treballen a un nivell que sense ells seria impossible», afirma. De record d’aquesta setmana els queda, també d’un d’aquests tallers, un grafiti a la part de dins de l’entrada del centre fet per Hosh: «Benvinguts».

Tot i les restriccions, no han mancat la música ni les actuacions en aquesta Setmana de la Llengua. Clownidoscopi varen representar ‘un viatge per Amèrica’ i, tot i que en versió reduïda i per torns, els escolars varen poder ballar i cantar amb la música tradicional que varen interpretar Joan Barbé, David Serra i Frank Cogollos. Els alumnes es varen llepar els dits amb les patates farcides que els va ensenyar a fer la cuinera Marga Orell i varen descobrir les plantes amb Nèstor Torres. «Per sort tenim camp prop del centre», comenta la cap d’estudis, que destaca com els alumnes es senten identificats amb el centre a travès de la Setmana de la Llengua. ho ha comprovat fa només uns dies, amb la visita de dos exestudiants que ja van a l’institut. «Ens varen dir que esperaven aquesta setmana amb alegria», explica Joana, que assegura que els alumnes no són els únics que aprenen durant aquests dies: «Aprenc molt. És un luxe».