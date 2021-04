50 anys del primer poemari de Bernat Nadal

Bernat Nadal Nicolau (Manacor,1950). Poeta, narrador i assagista. Es va iniciar en la poesia amb l’estímul de dos grans poetes mallorquins dels quals va ser amic i deixeble: el també manacorí Miquel Àngel Riera, qui també serà Escriptor del Mes el pròxim mes de juliol en complir-se 25 anys de la seua mort, i el santanyiner Blai Bonet, qui va ser l’Escriptor del Mes el desembre de 2011.

Ha viscut sempre a la seua ciutat, on ha destacat com a activista cultural. Ha col·laborat a la premsa de Mallorca; va ser corresponsal del Diari de Balears publicant-hi les seues cròniques sobre llengua catalana i ha fet múltiples col·laboracions a la premsa de Manacor. Ha traduït també al portuguès diversos poemaris. De fet, els millors traductors catalans de literatura en llengua portuguesa són escriptors illencs.

El 2013 va formar part de les activitats de l’Any Villangómez, en complir-se el centenari del naixement del gran poeta eivissenc. El 31 d’octubre va ser un dels participants a Sopa d’Illetres, activitat organitzada per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb la col·laboració de la Biblioteca de Can Ventosa, amb la presència d’un autor per illa: Bernat Nadal per Mallorca, Fina Salord per Menorca, Fanny Tur per Eivissa i Vicent Ferrer per Formentera varen parlar del que significava per a ells el llegat de Villangómez.

Ha estat guardonat també amb el Premi de les Lletres de Campos, i el 2017 va rebre el Premi Ciutat de Terrassa de poesia Agustí Bartra per l’obra ‘Camille’, poemari que ha estat una de les obres protagonistes del mes de març a les biblioteques municipals d’Eivissa amb motiu del Dia de la Dona i el Dia Mundial de la Poesia. Poc després, va rebre el reconeixement de l’Escola de Mallorquí de Manacor per la seua contribució a la promoció de la cultura catalana.

BIBLIOGRAFÍA

BERNAT NADAL

‘Camille’

▶POESIA. LLEIDA:

PAGÈS, 2017

‘Paraula de poeta’

PALMA: GOVERN BALEAR, 2008

‘La carn que cruix’

▶PALMA: MOLL, 2009

‘Paraules com espines’

▶PALMA: GOVERN BALEAR

‘El vestit vermell’

▶BARCELONA: PROA, 2008