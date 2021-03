El conte de Wallada i l’scape room de Partinuplés

Un petit conte que expliqui l’apassionant vida de Wallada bint al-Mustakfi, la princesa que es brodava versos als vestits i construir, amb caixes i cartrons, el castell-escola que va fundar. És una de les activitats suggerides que inclou, en les darreres pàgines, el calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Aquesta, que té com a protagonista a una de les escriptores destacades del mes de gener, està pensada per a una classe d’Infantil, però inclou propostes per a totes les etapes educatives.