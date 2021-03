Enrique Javier Díez Gutiérrez: «El càncer de l’ensenyament són els concerts educatius»

Enrique Javier Díez Gutiérrez (León, 1962), el darrer conferenciant del cicle ‘Parlam d’Educació’, organitzat per l’Associació Professional Docent d’Eivissa,és assagista i profesoor titular de la Universidad de León. Va estuduar Filosofia i Treball Social a la Complutense de Madrid. Es va doctorar enb Ciències de l’Educació amb una tesi publicada l’any 1999: ‘La estrategia del caracol. El cambio cultural en una organización educativa’. A finals del 90 torna a León, on es va incorporar com a professor a la universitat.

Parla de la pandèmia del sistema neoliberal a l’educació.

Només cal veure les darreres notícies. La pandèmia neoliberal educativa es plasma en el feixisme educatiu posat en marxa a Múrcia. El que ha fet el neoliberalisme es blanquejar i justificar el feixisme. Això ja es va viure a Alemanya. Grups polítics de dretes, conservadors, liberals, varen assentar el feixisme. A l’ensenyament ho veim amb mesures molt cridaneres, amb el trumpisme nacional encarnat en VOX, amb una agenda que inclou el pin parental, que no és més que un vet neandertal. Reviure de nou el cervell més tosc de l’humà que té por de la ciència i dels valors dels drets humans i que reacciona a tots elss fronts: reaccions a la igualtat, neomasclisme; a la ciències, creacionisme o negacionisme... La deriva neoliberal ha acabat en el feixisme educatiu. És el que está passant ara a Múrcia i Madrid, ha contaminat grups polítics conservadors que havien abandonat, tot i que no condemnat, l’herència franquista. És terrible. La pandèmia s’ha estés.

Com la de la covid, vaja.

A l’inici la gent deia que en sortiríem reforçats en el bé comú, l’ajuda mútua... Hem vist que només allò públic, allò que és de tots, ens ajuda. Hem vist que llocs de feina poc considerats i que són dels pitjor pagats són els realment necessaris, els que sostenen la societat, i són professions feminitzades. La gent va començar a aplaudir als balcons i en aquell moment estàvem fent una feina educativa, reprenent els valors fonamentals. Però el que veim ara és just el contrari. Ara pesa el pesimisme. La cirereta del pastís és l’entrega a mans de VOX, al feixisme, de la conselleria d’Educació de Múrcia.

Donar poder a les famílies en l’ensenyament és posar els pares i mares al centre de l’educació, no els alumnes?

Efectivament. I té molt a veure amb aquesta concepció neoliberal de la propietat individual. Com si els boixos i boixes fossin propietat privada davant el model que parla del dret que tenen aquests menos de que la comunitat es responsabilitzi d’educar-los, de donar-los una visió plural, global i democràtica. El pensament neoliberal és profundament individualista, esperona la pedagogia de l’egoïsme. No diu que tots els menors tenen dret a un ensenyament allà on es trobin, com als països nòrdics. Allà, al costat de ca teua tens la millor escola, no has d’estar escollint, com si fos el supermercat, i competint amb altres famílies. No. L’educació és un dret dels boixos i boixes, és un dret a la pluralitat i l’única que ho garanteix és una l’educació pública. El pitjor càncer que tenim en aquest país en l’educació són els concerts educatius.

Potser millor aclarim què consideram educació pública...

S’ha generat tot un neollenguatge provinent de la ideologia neoliberal. Ens trobam amb partits, com Ciudadanos, que ho fan molt bé. Diuen que allò concertat, privat, és d’iniciativa social mentre que allò públic és allò estatal, paraula que té una connotació prosoviètica, quasi. El llenguatge és una disfressa de la realitat, perquè només els grups empresarials forts poden crear un centre educatiu. Som una anomalia a Europa respecte als concerts, que són marginals o inexistents a la majoria de països europeus. Som una anomalia per dos motius: el primer, la religió catòlica, que encara la tenim als centres, això sí que és un adoctrinament; i segon, els concerts educatius.

Això són molts sous.

L’esglèsia catòlica rep 6.000 milions d’euros anuals de les arques públiques. Això és una sangria permanent. Hem de pensar que amb la covid s’han destinat 2.000 milions per reactivar el sistema educatiu. L’ensenyament públic és de titularitat i gestió pública. Els concerts són la primera segregació educativa d’aquest país. Segregació per classe social. El que demostren investigacions recents un i un altre cop, de forma sistemàtica, és que les famílies no trien aquests centres per qüestions religioses, com es diu generalment, ho fan fonamentalment, com diu Jiménez Sacristán, com una forma de no compartir el centre amb aquells que no són de la meua classe social. Hi ha un procès d’exclusió social permanent. Es creen competicions entre centres i ara també la pública entra en aquesta dinàmica d’exhibir si són bilingües, d’excel·lència... Sembla unacomercialització i ja amb els rankings... La humana ha estat una història de cooperació, per això hem sobreviscut, no per la competició i la lluita. El problema de la pandèmia neoliberal és que és molt difícil que les famílies es plantegin una altra cosa. I molts docents hi estan entrant també.

Quines serien les conseqüències per a la societat i els alumnes d’aquest sistema?

Molts, fonamentalment que s’està educant en la pedagogia de l’egoïsme: com aconsegueixo més i millors condicions que la resta per prosperar. És un model profundament competitiu. A més, la formació és fonamentalment per al futur mercat laboral. Les mestres d’Infantil m’expliquen que abans les famílies preguntaven si els seus fills ja sabia llegir i escriure i ara el que pregunten és si ja és bilingüe, si ja parla anglès. Això és una pressió per als alumnes. I si afegim que amb la pandèmia han entrat en un format online... Les reformes educatives s’estan negociant no amb els grans pedagogs i pedagogues sinó amb les cinc grans tecnològiques del món: Google, Facebook, Apple, Amazon i Microsoft. Ells han vist que l’or del segle XXI és la mineria de dades i involucren milions d’alumnes, els consumidors futurs. Tota tecnologia digital porta implícita una ideologia i estam tornant al neofeudalisme digital.

Millor presencialitat, doncs.

Necessitam presencialitat per a l’ensenyament. No es pot plantejar aquest model com s’està fent. Si ja presencialment un boix o boixa als quatre anys pregunta per tot, té molta curiositat, i, en canvi, als 14 no vol saber res del que explicam a l’escola presencialment... No podem convertir l’apassionant viatge del saber en un via crucis de pressió, de control, de por a l’examen, com passa habitualment. Hem de repensar el model escolar perquè estam matant el desig d’aprendre sustituint-lo per l’afany d’aprovar. S’ha de plantejar un model d’ensenyament no de respondre preguntes que es fan sinó de generar les preguntes. I no podem replantejar-nos aquest model sense pensar en l’educació lenta, aprendre amb profunditat i sentit, recuperar un ritme més pausat. En comptes de primar els resultats, memoritzar i preparar-se per a exàmens hem de repensar l’educació tenint clar que la tecnologia és una eina més. Aquest no és el model que preteníem. Hem de centrar-nos en els temes reals que estan vivint els alumnes perquè l’escola no pot estar separada de la seua realitat: el planeta futur, la igualtat, el feminisme... No hi ha voluntat política per agafar les regnes de l’ensenyament i plasmar tot això amb la comunitat educativa, que ha debatut i consensuat durant tres anys un document amb tota la comunitat educativa.

Va estudiar Filosofia abans de dedicar-se a l’ensenyament. Hi ha voluntat de mantenir matèries com la filosofia o les humanitats, que no es poden monetitzar?

Arribes a qualsevol centre i trobes les mestres d’Infantil boges per ficar l’empreniment a l’educació plàstica. Què està passant? El model dels alumnes, segons un estudi fet a 12.000 estudiants a Múrcia, és Amancio Ortega, denunciat a tants països per explotació infantil. Si aquest és el model de futur d’Espanya... El coneixement només serveix quan es pot plasmar en una patent, ho estam veient ara. Ens hem quedat totes les patents i estam deixant els països del sud abandonats, que morin. El negoci és el negoci. Quin sentit tenen la filosofia i l’ètica en aquest entorn? No es tracta de que es rescatin com a asignatures, sinó com una cosa més enllà. La filosofia de l’ensenyament que està implantat prima formar la gent per al mercat laboral. I això, que era un efecte colateral de l’educació, ara és el fonamental en comptes de formar persones felices i que construeixin un món més just i millor.

Les famílies també pressionen per estudiar allò que tengui més sortides, millors sous o amb què sigui més fàcil trobar feina.

Sí, però no podem convertir les víctimes en culpables. Als pares i mares no els demanen un màster per ser-ho i els fills no venen amb un manual d’instruccions. És la professió més difícil del món, ser pares. Ells pensen en el futur i la felicitat dels seus fills. Jo parl dels responsables polítics i del que veim i escoltam als mitjans. Els meus alumnes de vegades m’expliquen que tenien matrícula i que els preguntaven perquè volien estudiar per ser mestres. Aquest és el model que s’han construït i del que són víctimes les famílies i els estudiants. L’escola ha deixat de ser un ascensor social. Si vols una professió amb un sou elevat has de fer tres o quatre màsters. Mentre no sortim d’aquesta pandèmia del capitalisme neoliberal serà molt difícil canviar el sistema. I l’educació no és aliena al sistema. Es diu que per educar un boix cal tota una tribu. Si no canviam la tribu és molt difícil que canvïi el sistema educatiu.

Creu que es podrà canviar?

Som optimista si es fan reformes radicals al sistema educatiu. Hem de tenir valentia política per fer un model educació públic i inclusiu que no deixi ningú endarrere. El primer cop que vaig anar a Suècia emb vaig quedar bocabadat. Hi havia dotze o tretze alumnes per classe. I tres professors. S’han de canviar les prioritats. Vull pressupostos escandalosos per educació.