Ana Caro de Mallén, primera autora professional

No es sap la data exacta del seu naixement, només que va ser després de 1590. Tampoc es coneix amb certesa i va ser a Granada o a Sevilla. Molts dubtes acompanyen el naixement d’Ana Caro de Mallén, una de les protagonistes del mes de març del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. No només el seu naixement està ple d’incògnites, hi ha molt poca informació sobre la vidsa d’aquesta escriptora del segle d’Or, com es pot comprovar al dossier que acompanya el calendari.