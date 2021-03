Zayas, una ‘feminista’ del Segle d’Or

L’obra narrativa de María de Zayas s’integra en el gènere de la novel·la curta que tant èxit va tenir en les lletres espanyoles de segle XVII.

Tot i que és arriscat parlar de feminisme a l’època en què va escriure aquesta autora, no podem obviar la troballa d’idees reivindicatives en el conjunt de la seva obra.

Zayas defensa abans que res que la dona no és l’ésser malintencionat i pèrfid a qui els moralistes, teòlegs i alguns humanistes s’obstinaven, des de segles enrere, a acusar de tots els mals, sinó que, com tot ésser humà, és capaç de valents accions i honestos comportaments. Precisament, Zayas acusarà als homes de limitar l’existència de les dones a viure tancades en l’àmbit domèstic, i obsessionades per la seva honra i pel empolainament excesiu.

María de Zayas Época: 1590-1647 País: Espanya De Zayas va ser una escriptora espanyola del Segle d’Or. Les seves novel·les curtes van tenir gran èxit i es va convertir en un referent del segle XVII

Tot això destina a la dona a viure preocupada per les aparences i a desenvolupar comportaments hipòcrites o enganyosos. L’escriptora considera que la societat hauria d’obrir l’horitzó d’expectatives a les dones perquè poguessin conrear el seu intel·lecte i decidir el seu destí social.

D’aquesta manera, es millorarien les relacions entre homes i dones i s’evitarien matrimonis forçats, enganys de les dones per protegir la seva honra, morts de dones per maltractament físic i psicològic i, en termes generals, la infelicitat a la qual es veuen determinades les persones nobles de la seva societat.

No hem d’oblidar que la perspectiva de Zayas és la de la classe benestant i aristocràtica; en aquest sentit, s’ha parlat de la seua visió tradicional de la societat. Com exposa Alicia Yllera, l’autora ataca certs prejudicis, però defensa el valor de l’honra i culpa als homes de posar en perill el bon nom de les dones nobles. Retreu als homes el denigrar sistemàticament a les dones i, per unes que erren, condemnar-les totes. Zayas va voler mostrar que, fins i tot aquelles que moren acusades d’adulteri, no són sinó víctimes d’equívoques aparences.

No és estrany que, sabent tot el que sabem a dia d’avui sobre aquesta autora del segle XVII, puguem entendre, encara millor, el motiu que va fer que, encara a dia d’avui, un dels textos que millor repsenten la seua ideologia, fos aquell que diu: «per tenir-nos subjectes des que naixem aneu fent petites les nostres forces amb els temors de l’honra i l’entesa amb la cautela de la vergonya, donant-nos per espases pals de fusta i per llibres coixinets».

L’estil realista i picaresc, abundant en reivindicacions feministes i pinzellades eròtiques, ha fet de l’obra de María de Zayas i Sotomayor un autèntic punt i a part en el panorama literari de el Segle d’Or.

Poc es coneix de la seva biografia. Només es pot afirmar amb certesa que va néixer en el si d’una família madrilenya d’origen noble i elevada posició social.

El seu pare, Fernando de Zayas, era capità d’Infanteria i posseïa l’hàbit de Santiago.