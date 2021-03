Miguel López Melero: «L’escola pública s’ha de preservar, com la natura»

Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la universidad de Málaga. ‘Educació inclusiva, neoliberalisme i dehumanització’ és el títol de la xerrada que Miguel López Melero va impartir ahí, de forma virtual per inaugurar el cicle ‘Parlam d’Educació’, que enguany porta com a lema ‘Educació i neoliberalisme’.

De forma virtual, així es celebra enguany el cicle ‘Parlam d’Educació’, organitzat per l’Associació Professional Docent d’Eivissa. Ahir va inaugurar la programació Miguel López Melero, catedràdic de la Universidad de Málaga, investigador de Proyecto Roma i guanyador de diversos premis per la seua tasca.

Què té a veure l’educació inclusiva amb el neoliberalisme?

Son antagònics. Amb el pensament neoliberal l’educació passa de ser un dret bàsic de la ciutadania a convertir-se en un element d’alienació al servei l’economia, del mercat. El paper que està jugant l’OCDE és la del Ministeri d’Educació del món, és qui determina el que ha d’aprendre tothom, juntament amb el Banc Mundial amb l’única finalitat de formar una ciutadania que tengui un pensament homogeni.

Què és educació inclusiva?

D’entrada em col·loc en l’escola pública com a model d’educació inclusiva. La finalitat és que tots els boixos i boixes aprenguin a pensar i conviure, que és el mateix que dir que aprenguin a ser persones cultes, lliurepensadores, dialogants, cooperatives, solidàries, democràtiques, laiques, justes, autònomes, pacífiques… L’escola no és un lloc d’instrucció on es reparteixen continguts, però s’ha de tenir molt clar què s’entén per escola pública. Parlar d’educació inclusiva és parlar de respecte a les diferències com a valor, no com a defecte, de justícia social. L’educació inclusiva és un procès d’humanització.

Què entén per escola pública?

El lloc on tots, des d’Infantil a la universitat, s’eduquen en els principis de llibertat, equitat, qualitat i justícia. Jo distingeix tres característiques per dir què és l’escola pública. La primera és la institucional: si aquesta escola està finançada amb fons públics o no i si pertany a la comunitat o a un particular. Encara que rebi fons públics no és una escola pública. Pot ser considerada estatal, però no pública. La segona característica és cívica: si serveix al bé comú o no i especialment als més necessitats. I la tercera, pedagògica: el dret que tenen totes les persones a rebre una educació equitativa i de qualitat. L’escola pública és un bé a preservar, igual que els rius, les muntanyes i la natura.

Com portam això de pensar i conviure?

Anam a l’escola per construir un procés lògic de pensament a través de la cultura. Els boixos, abans d’actuar han de pensar i per això és necessari desenvolupar els procesos de percepció, l’atenció, la memòria, l’organització de l’espai i el temps, han de saber emprar correctament el llenguatge, l’escriptura, la lectura, la lògica matemàtica, la música i l’art en general. També l’afectivitat, el món de les emocions, els sentiments, normes, valors… Han de desenvolupar una autonomia personal, social i moral. Això és ensenyar a pensar. I no només ho fan sols, sinò amb la cooperació, la convivència amb els demés, per transformar la realitat més immediata.

Es confon pensament crític amb adoctrinament.

Qui pensi això està desinformat. El llenguatge genera pensament. El pensament està format pel llenguatge, els comportaments i les accions. No és adoctrinar, és tenir pensament propi. El contrari del que fa l’educació neoliberal, que genera una pobresa de pensament i un buit intel·lectual increïble. És necessari que l’escola pública ensenyi a pensar, buscar la veritat, la bondat i la bellesa. Qui pensi que a l’escola s’adoctrina està equivocat o té mala intenció. És necessari un canvi cultural que permeti construir una educació crítica i alliberadora.

Parla de deshumanització.

El meu compromís polític i educatiu neix de la meua aspiració a aportar idees i reflexions per a la creació d’un nou model educatiu que trenqui amb el principi neoliberal de l’homo sapiens i l’homo economicus i ens traslladi a l’homo amans. Igual que la societat neoliberal disposa d’un model d’educació centrat en l’individualisme i l’egoisme a l’escola pública hem de construir el discurs de la diversitat basat en el respecte a la diferència com a valor. Hem de construir persones generoses i bondadoses. L’educació neoliberal parla d’integració i naltros parlam d’inclusió. S’ha de passar del viure millor de la societat neoliberal al viure bé de la societat democràtica. La meua acció política i educativa ha estat molt clara durant totala meua vida: lluitar per la cultura de la diversitat front a la de la discriminació i ara, amb 71 anys, encara més.

Estar tancats a casa no va contra l’equitat de l’educació?

Quan el 12 de març de l’any passat es va dir que ja no s’obrien les escoles el 95% o 90% del professorat va pensar: «Seguirem fent el mateix». El currículum estava determinat pels llibres de text i la veu del docent i pensaven que era com traslladar l’escola a les cases convertint els pares i mares en mestres dels seus fills, quan els pares i mares només han de ser pares i mares. Era una oportunitat única per haver fet les coses d’una altra forma, fent conscients els boixos i boixes del que estava succeïnt, però la majoria dels mestres, sense voler criticar, varen traslladar l’escola a les cases emprant la tecnologia i ensenyant de forma tradicional. Aquesta és l’errada més gran que s’ha produït.

Què van fer a Proyecto Roma?

Ho vam veure com una oportunitat d’aprendre tot el que era la covid. A totes les escoles els alumnes construeixen el currículum arran d’aquesta situació que estaven vivint. Alguns estaven patint perquè no tenien sous per menjar o no podien sortir.

I els recursos?

Podia haver famílies que no tinguessin ordinador, tableta o un mòbil i naltros ho vàrem aportar. Treballàrem igual, per projectes d’investigació. Es tractaria de què l’alumnat visqués el coneixement com una cosa imprescindible per al seu desenvolupament vital, present i futur, on les rutines no tinguessin cabuda. Convertint el temos a casa en un temps on les famílies poguessin gaudir d’aquest coneixement de forma vivenciada (conversar, llegir alguna cosa diferent de les lectures acadèmiques, veure una pel·lícula junts, fent esport...). Varen ser temps familiars i hem de respectar-los. Viure i gaudir del coneixement, no patir-lo, com crec que va passar en temps de pandèmia. L’eix fonamental del sistema educatiu és el currículum i aquest ha de sorgir dels boixos i boixes i dels seus contextos, no pot ser el que aportin les editorials i els llibres de text perquè no són verges, estan contaminats cultural, social, econòmica i políticament.

Però no es relacionaven amb altres boixos...

Sí que es relacionaven per videoconferència i els grups seguien funcionant, les assembles continuaren. Igual que tu i jo, que en aquests moments estam fent aquesta entrevista per telèfon. Imagin com ets per la veu, la forma de tractar-me… És molt important la imaginació, allò que es construeix sense necessitat d’entrar pels sentits. Quan estic connectat amb els meus estudiants són ells qui porten la classe, jo els acompany, però no don una classe tradicional, mai no l’he donat. Procur que sigui la reflexió i el diàleg el que imperi entre naltros perquè estam acostumats a aquestes classe democràtiques.

Tothom és bo en alguna cosa?

Sí. Totes les persones són competents per aprendre, arriben al món amb el desig de fer-ho. Una de les grans trampes del pensament neoliberal és precisament aquesta. Ha aconseguit generar una mentalitat universal pensant que es poden resoldre tots els problemes a través de l’economia. Fals! Han buidat de contingut conceptes com llibertat, democràcia, cooperació, intel·ligència… I front al dret en l’educació de tots, es construeixen centres d’educació especial, aules d’educació especial, mètodes especials, professorat especial... Els pares triaran el currículum dels seus fills com es pretén amb el pin parental? Convertint en normal allò inacceptable i generant en la ment de la ciutadania algusn artificis enganyosos. La dreta i l’ultra dreta del nostre país amb el pin parental volen prohibir alguns dels temes perquè diuen que s’està adoctrinant.

Vostè ho fa?

Sí, tenc una neta, Candela, de quatre anys i exerceix d’avi. Gaudeix aprenent amb ella. Quan la pandèmia, em preguntava què era la covid. Jo li deia: «Mira, Candela, tu has vist com camina l’avi?». I ella em deia que sí, que amb un bastó. Li vaig explicar que quan era petit vaig tenir un virus i així em vaig quedar. Es va quedar preocupada per si li podia passar una cosa semblant a ella i ens vàrem posar a investigar-ho. Era una oportunitat per gaudir aprenent.