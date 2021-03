L’any de les dones que escriuen

«1968. Neix a Grau de Gandía (País Valencià), Maria Josep Escrivà i Vidal, poeta i narradora». És el que trobareu si llegiu el text del dia d’avui al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat a les dones escriptores. Precisament en aquests petits textos, no més de vuit línies ben curtes, enguany el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI) d’Eivissa i Formentera ha inclòs detalls sobre algunes autores de les Pitiüses. «Com a novetat», indica Joana Tur, que destaca que el seu objectiu és «donar a conèixer la seua feina».

Així, al requadre blanc del dotze de maig (mes dedicat a tres escriptores del segle XX: Josefina Aldecoa, Carmen Baroja y Nessi y Josefina de la Torre Miralles) es pot llegir: «1957. Neix Helena Alvarado i Esteve, filòsofa, assagista i traductora. Coneguda amb el pseudònim de Nora Albert». Iolanda Bonet, molt coneguda pels seus llibres infantils, té el seu espai el 19 de setembre, un diumenge del mes en què es recorden les escriptores en català, representades, a la il·lustració del calendari, per Maria Antònia Oliver i Cabrer i Caterina Albert, més coneguda com Víctor Català. Precisament, entre el dibuix de totes dos es pot llegir, reproduït, el poema ‘Íncipit’.

Des de l’STEI destaquen també la presència d’altres escriptores de les Pitiüses: Neus Costa i Teresa Ferrer, de Formentera, i Carme Balançat i Eva Tur, d’Eivissa, a més de les dos ja esmentades. El 31 d’octubre també el protagonitza una dona molt relacinada amb Eivissa: María Teresa de León. L’escriptora de Logronyo es va refugiar a Eivissa, amb Rafael Alberti, just després d’esclatar la Guerra Civil. El calendari recorda que l’autora, «integrada en la Generació del 27», va néixer el 1903, el darrer dia d’octubre, dedicat a les escriptores en gallec, representades per María Xosé Queizán Vila, Begoña Caamaño Rascado i María Reimóndez Meilán, de la que es reprodueix un poema de ‘Moda galega’.

Promoció Un vídeo amb lectures per visibilitzar les dones escriptores Per visibilitzar les dones escriptores i el calendari de 2021, els seus responsables han elaborat un vídeo en què es veu a diferents autores llegint fragments dels seus textos. A més, ha creat l’etiqueta #tempsdedonesescriptores per aglutinar tot el que es pengi a les xarxes sobre el calendari.

De l’Edat Mitjana al segle XXI

El calendari recorda cada mes amb detall les històries de tres escriptores, de qui Patricia Fidalgo ha fet les il·lustracions. L’almanac va des de les primeres dones de què es té constància que escrigueren al que ara és Espanya, com Wallada bint al-Mustakfi o Isabel de Villena, de l’Edat Mitjana, fins a les darreres, les del segle XXI, entre les que destaca a vuit:Hasbia Mohamed, Almudena Grandes Hernández, Ángeles Caso Machiaro, Nieves Álvarez Martín, Fuensanta Muñoz Clares, Paloma Sánchez Garnica, Mónica Carretero, Cristina Morató o Inmaculada García Haro. Especialment graciosa és la il·lustració que Fidalgo fa de la popular i entranyable Gloria Fuertes: somrient muntada a la seua moto i amb el cabell i la corbata al vent.

Tot i que l’almanac es centra enguany en les dones escriptores al que ara és Espanya al llarg de la història, dia a dia es poden descobrir moltes altres autores. Així, per exemple, el 15 de febrer explica que aquell dia, però de l’any 1945, és, «possiblement» el dia en què va morir Anna Frank, autora del popular diari sobre el seu tancament a Àmsterdam amb la seua família per tractar de fugir dels nazis. El requadre del 25 d’abril recorda l’asturiana Corín Tellado, una de les autores més prolífiques de la literatura romàntica: «5.000 novel·les i relats entre 1946 i 2009». «La millor escriptora canadenca en llengua anglesa», defineix el calendari Margaret Atwood (autora del popular ‘El conte de la criada’), el 18 de novembre, dia del seu aniversari. La protagonista del 16 de setembre és Emilia Pardo Bazán, «escriptora, feminista, periodista i assagista, crítica literària i corresponsal» defineix el calendari, que recorda una altra periodista, Carmen de Burgos ‘Colombine’, el 23 d’agost, coincidint amb el dia de 1909 en què «la primera dona corresponsal de guerra» del país va arribar a Melilla. Just una setmana després, el dia 30, es commemora el naixement de Mary Shelley, autora de la magistral ‘Frankenstein’ i filla, a més, de Mary Wollstonecraft, qui va establir les bases del feminisme modern.