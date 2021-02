Més enigmes per esbrinar i dibuixar

Víctor Escandell acaba de publicar, amb l’editorial Zahorí Books, la quarta entrega de la saga ‘Enigmes’. Aquest últim llibre, titulat ‘Enigmes de ciència’, s’esforça per fer treballar el cervell d’adults i infants a través de 25 reptes escrits per Ana Gallo i il·lustrats pel propi dissenyador eivissenc que, amb aquesta publicació, suma un tom més a la seua col·lecció de projectes personals.

Víctor Escandell no té clar quan va començar a dibuixar, sempre li ha agradat i sempre ho ha viscut a casa. El seu pare, el dibuixant Joan Escandell, li va transmetre, gairebé sense voler, l’amor per la il·lustració fins al punt que, a dia d’avui, el seu fill, pot dir que ja fa més de 30 anys que viu d’allò que més l’apassiona.

Tres dècades donen per molt. Durant aquest temps, Escandell ha treballat per diverses editorials o, fins i tot, per diversos mitjans de comunicació com El Periódico de Catalunya, El Mundo, El País o La Vanguardia.

El seu art també ha viatjat per diverses ciutats com Barcelona, Berlín o Madrid, on resideix des de fa prop de cinc anys amb la seua companya, Rebeka Elizegi. «Fa anys vivia entre Eivissa, Formentera i Barcelona, però a poc a poc, la feina em va portar primer a residir a la capital catalana i ara, a l’espanyola, que, a nivell artístic, és més oberta i la meua parella ha pogut desenvolupar més projectes aquí que en cap altra ciutat d’Europa», explica Escandell.

Mai li ha importat treballar per encàrrec, però reconeix que, fa poc més d’una dècada, va decidir fer una pausa professional d’uns mesos a Formentera per mirar de trobar temps de qualitat per invertir en projectes personals. «No sé separar la vida privada de la professional. Fa molts anys que em dedico al món editorial i em costa molt desconnectar per trobar temps per a mi i les meues coses», explica el dissenyador.

És per això que, un bon dia, va decidir prémer el fre i instal·lar-se a la pitiüsa menor uns mesos per pensar i crear projectes personals. Així va néixer la saga ‘Enigmes’. Un conjunt de llibres que Escandell, juntament amb la seua companya, Elizegi, coordina, il·lustra i dirigeix des de la conceptualització de la idea inicial fins que s’acaba publicant.

El primer llibre d’aquesta peculiar saga està dedicat a tot un seguit d’enigmes relacionats amb tota mena de misteris; el segon, el van dedicar a la història i, més tard, en van crear un amb endavinalles terrorífiques. Ara, ha arribat el torn d’‘Enigmes de ciència’, un llibre que recull 25 reptes científics capaços d’entretenir tota la familia i que s’ha traduït a més de 10 idiomes, entre ells, el xinès, de la mà de diverses editorials.

Escandell explica que la idea de fer aquesta col·lecció va néixer a Formentera, però no va ser fins que l’editorial Zahorí Books va decidir fer-la realitat quan el projecte es va materialitzar definitivament.

«El llibre està escrit per Ana Gallo, una escriptora professional que ens va proporcionar l’editorial i amb qui hem treballat cada un dels exemplars d’aquesta saga. Jo m’he encarregat d’il·lustrar-lo, que és el que més m’agrada, ja que escrivint, som molt més patata que dibuixant», riu el dissenyador.

El llibre, tot i ser de ciència, no inclou cap enigma que faci referència a la pandèmia que estam vivint, però sí que dedica un trencaclosques a un virus similar al del covid. «Quan vam acabar d’escriure i il·lustrar aquest volum, encara no havia esclatat el món on vivim actualment, però vam pensar que seria molt estrany que es publicàs un llibre com aquest durant el febrer de 2021 i que no hi hagués cap referència al coronavirus. És per això que, a darrera hora, vam incloure un enigma que parla sobre un virus», explica Escandell.

Aquella pausa d’uns mesos a Formentera va canviar la vida d’aquest il·lustrador, que des d’aleshores, cada any, mira de fer una aturada professional per centrar-se, durant uns mesos, en seguir perfilant projectes propis. Enguany, aquesta pausa, es va fer una mica més llarga del que sol ser habitual per culpa del confinament tot i que Escandell assegura que «fa 30 anys que tenc la sort de poder treballar des de casa. Si no fos perquè els restaurants estan tancats, no hauria notat massa diferència respecte a altres anys».

Ara, aquest eivissenc, que dedica prop del 80% del seu temps a dibuixar, està centrat en diversos projectes, entre ells, un nou volum d’aquesta saga d’enigmes que, si tot va bé, veurà la llum a partir de l’any que ve.