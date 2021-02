REPORTATGE: Josep Rabadà i Clara Mantel fa prop de tres mesos que han decidit apostar per un canvi de vida personal i professional que els ha portat a emprendre un nou projecte relacionat amb la sostenibilitat i la cera de les abelles. Després de voltar pel món i treballar en diversos sectors relacionats amb el turisme, han decidit llençar l’àncora a Eivissa i transformar-se en jóvens empresaris.

Hi ha persones que afirmen que, quan arribes a Eivissa, l’illa decideix si t’hi pots quedar o no. Si vol fer-te fora, ho notes de seguida, si vol que t’hi quedis, però, també.

En el cas de Josep Rabadà i Clara Mantel, l’illa va tenir clar, des del primer moment, que s’hi podrien quedar. Es van conèixer l’any 2016, ballant a DC10, com tantes altres parelles que comencen una relació a les Pitiüses. En aquell moment, Mantel treballava aquí i Rabadà, tenia clar que tard o d’hora es traslladaria des d’Andorra, el seu país, cap a Eivissa.

La decisió no va trigar a arribar i, l’estiu següent, la parella va aterrar a Eivissa amb el ferm propòsit de quedar-s’hi. Clara feia temps que treballava a l’illa durant l’estiu, per tant, ja tenia feina, però Josep, que és informàtic, necessitava trobar-ne una.

«Vaig estar buscant i, de sobte, em va sortir una oportunitat en un hotel, no com a informàtic, però com que a mi no se’m cauen els anells, vaig agafar-la. Per a mi va ser la senyal que necessitava per veure que Eivissa era el nostre lloc. L’illa volia que les coses ens anassin bé», explica l’andorrà.

Un parell d’anys més tard, amb els estalvis aconseguits durant dues temporades treballant a l’illa, Mantel i Rabadà van decidir marxar, un any, a recórrer Austràlia. Ells encara no ho sabien, però aquest viatge, els marcaria per sempre més.

«Vam marxar amb un visat anomenat work and holiday, que et permet fer turisme i treballar a la vegada. La nostra intenció era millorar l’anglès, viure una nova experiència i seguir estalviant.», explica la parella, que va marxar al febrer del 2019 i que, per culpa de la pandèmia, va haver de tornar a principis del 2020.

No obstant això, abans de tornar, aquests jóvens aventurers de 27 i 32 anys, van tenir temps de recórrer bona part del país. La primera parada del viatge, com sol ser habitual, va ser Sydney, on la parella va viure durant sis mesos.

«Austràlia és un país molt car, érem conscients que, per poder recórrer el país sense deixar-nos els estalvis pel camí, primer havíem de treballar i reprimir les ganes de viatjar», comenta Rabadà.

Durant aquest període, la parella, aprofitava les hores lliures per passejar i fer turisme per la ciutat on residien i va ser, en una d’aquestes passejades, concretament per la zona de Bondi Beach, on van descobrir un mercat de productes artesanals on es venien, entre moltes altres coses, embolcalls fets amb cera d’abella.

«No havia vist mai res similar. Al mercat hi havia de tot, però em va cridar molt l’atenció i vaig aprofitar per fer tota mena preguntes al venedor i per comprar unes quantes peces», explica encara emocionada Clara Mantel.

Un cop superats els primers sis mesos de l’aventura, Mantel i Rabadà van començar un road trip que els portaria fins a les zones més inhòspites del país, però durant el viatge, expliquen, no van deixar de pensar en els embolcalls fets amb cera d’abella que havien vist a Bondi.

«A Austràlia estan molt conscienciats amb l’impacte que tenim els humans sobre el medi ambient, per això és molt habitual veure productes com aquest, que serveix per substituir el paper de plata o el paper film que sovint es fa servir per a embolicar entrepans o qualsevol altra aliment».

El viatge per Oceania va acabar a finals de febrer de l’any passat, coincidint amb l’inici de la pandèmia a Àsia i la parella va arribar a Espanya només dos dies abans que es declarés un confinament que passarien junts i a Andorra.

La situació amb la que es van trobar tres mesos més tard va ser la mateixa que patiria tot el sector del turisme. La botiga on solia treballar Clara no necessitava gent i l’hotel on treballava Josep, no el va poder tornar a contractar. Era el moment de reinventar-se o morir.

«Al juny vam arribar a Eivissa i vam passar una temporada complicada, aleshores, Clara, va prendre la decisió d’emprendre el projecte Abella Ibiza. Jo som informàtic i em vaig encarregar de fer la pàgina web, ella domina la fotografia i les xarxes i, a més, havia vist centenars de tutorials a YouTube per aprendre a fer embolcalls amb cera d’abella així que vam decidir llençar-nos a la piscina», explica amb un somriure d’orella a orella Josep Rabadà.

El procés per aconseguir un bon embolcall és lent i minuciós. Treballen amb teles amb certificat sostenible que mullen amb una barreja de cera d’abella, resina de pi i oli de jojoba. El resultat és molt visual i, sobretot, sostenible i respectuós amb el medi ambient. De moment, Mantel dedica el cent per cent del seu temps al l’empresa, mentre que, Rabadà, combina feina d’informàtic amb un projecte que té clar que ha de seguir creixent. «Només fa tres mesos que venem a Forada i encara no ens podem creure tot el que hem aconseguit i la bona acollida que ha tengut el projecte a l’illa, explica.

Ara, treballen per aconseguir que els estampats dels embolcalls els dissenyin artistes locals.

Així es fan servir els embolcalls