Beatriz Bernal, primera novel·lista

L’any 1545 Beatriz Bernal va publicar ‘Cristalián de España’, la primera novel·la publicada a Espanya per una dona. Això sí, en aquell moment no la va signar amb el seu nom sinó simplement com «una senyora de Valladolid».Ella és una de les protagonistes del mes de febrer del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Beatriz Bernal Época: 1501-1562 País: Valladolid (Espanya) A més... ‘Cristalián de España’ es va tornar a editar l’any 1586 per iniciativa de la seua filla, Juana de Gatos, que va demanar el permís d’impressió.

Bernal va néixer a Valladolid, entre 1501 i 1504, la data no és exacta. No es coneixen gaire dades sobre la seua vida. Es sap que va quedar vilda l’any 1528 i que es va tornar a casar uns cinc anys després, abans de tornar a quedar vilda després de tres anys i de tenir una filla, Juana de Gatos.

Abans de la novel·la, Beatriz Bernal va escriure versos sobre experiències personals. Que no signàs ‘Cristalián de España’ és mostra de les dificultats que tenien les dones que en el segle XVI tenien inquietuds literàries. Ni tan sols va demanar al seu nom la llicència d’impressió. El llibre comença amb la troballa d’un llibre antic a un sepulcre d’una esglèsia. Les dones són importants a la trama, especialment la donzella guerrera Minerva, que no és una dona que es vesteix d’home sinó una dona que busca aventures. També surten la maga Membrina i la infanta Danalia.