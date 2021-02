John Boyne va néixer a Dublín, Irlanda, l’any 1971. Va estudiar literatura anglesa al Trinity College de Dublín i escriptura creativa a la Universitat d'East Anglia a Norwich (Anglaterra), on li van concedir el premi Curtis Brown.

Va començar publicant relats i l’any 2000 va ser el de la seua primera novel·la, El ladrón del tiempo. El 2006 Boyne va publicar la seua quarta novel·la, El noi del pijama de ratlles amb la qual es va donar a conèixer internacionalment. L’obra es va traduir a més de quaranta-cinc llengües, incloent el braille.

La traducció catalana d’ El noi del pijama de ratlles, a càrrec de Jordi Cussà i Anna Camps, publicada per l’editorial Empúries, va ser la primera novel·la de John Boyne traduïda al català.

De la història de l’amistat entre un nen jueu deportat a un camp de concentració i el fill d’un alt càrrec nazi se’n varen vendre més de sis milions d’exemplars i va rebre multitud de premis, entre els quals, per dues vegades, l’Irish Book Award. També va quedar finalista del prestigiós Bitish Book Award. A Espanya l’obra va ser guardonada amb el Premi dels Lectors 2007 de la revista Qué Leer i va aconseguir romandre més d'un any en totes les llistes de llibres més venuts.

El 2008 Mark Herman va dirigir la pel·licula, The Boy in the Stiped Pyjamas distribuida por Miramax, basada en la novel·la.

Altres obres de l’autor també publicades en català són Motí al Bounty (2008), La casa del propòsit especial (2009), L’aposta (2009), En Noah Barleywater fuig de casa (2010), El pacifista (2011), El noi que tocava de peus a terra (2012) o Aquesta casa està embruixada (2013). Més recentment ha publicat Les fúries invisibles del cor (2017) i El meu germà es diu Jessica (2019).

Boyne alterna la narrativa per a adults amb la juvenil, amb títols com En el corazón del bosque (2010), entre d’altres.