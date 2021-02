L’Algarb s’acosta a l’autosuficiència

L’Institut Algarb, de Sant Jordi, està situat en un indret privilegiat de l’illa d’Eivissa. Envoltat de camp, orientat al sud i sense cap edifici que li pugui fer ombra al seu voltant, s’ha convertit, des de fa temps, en un centre de referència a Balears pel que fa a projectes relacionats amb l’ecologisme i el desenvolupament sostenible.

Però tot projecte d’èxit necessita un líder que s’encarregui de fer realitat el que, sovint, queda en un paper i l’equip directiu del centre n’és ben conscient. Per això, fa prop d’una dècada, va proposar a Mayte Zamorano, professora d’Educació Físcica, convertir-se en la coordinadora ambiental de l’institut, o la Greenpeace, com la coneixen els alumnes.

Zamora va acceptar el càrrec de seguida i, des d’aleshores, el centre participa al programa de Centres Ecoambientals del Govern de manera ininterrompuda a través de diversos projectes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat energètica i el canvi climàtic.

«No va ser cap sorpresa rebre la proposta de coordinar aquesta mena de tasques al centre. Som professora d’Educació Física i l’equip directiu sap, des de fa anys, que estic molt compromesa amb el medi ambient, la natura i, sobretot, amb la necessitat d’aconseguir que el centre esdevingui autosuficient a nivell energètic. Si tenim en compte l’espai geogràfic on ens trobam, hem de ser conscients que ho tenim tot a favor», explica Zamorano.

Enguany, l’Algarb, juntament amb l’Institut Sa Colomina, ha rebut el primer premi dels Premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible que atorga, cada any, el Govern balear, dotat amb 3.000 euros, per un projecte relacionat amb l’energia i el canvi climàtic.

«És la tercera vegada que l’administració reconeix el nostre esforç i estem molt contents, però encara queda molta feina per fer al centre», explica la coordinadora ambiental.

Entre les activitats que l’institut ha portat a terme per assolir aquest premi, destaca l’aprofitament que els alumnes han fet d’un circuit de recàrrega provinent d’una font d’energia alternativa que, tot i haver estat dissenyat durant el curs 2013-2014, per alumnes de Batxillerat, no se s’havia fet servir fins ara.

«Enguany, els alumnes, juntament amb el professor de Tecnologia, han col·locat una placa fotovoltaica al damunt de la sala de professors, seguint el disseny que ja teníem, que serveix per alimentar diversos ordinadors, i carregar tota mena de telèfons mòbils, reduint, d’aquesta manera, l’alliberament de CO2 que generen els carregadors convencionals així com la factura de la llum del centre», explica orgullosa Mayte Zamorano.

Un altre dels projectes amb que més han gaudit els alumnes, ha estat la creació del ‘cargabici’, on, els alumnes, pedalant, aconsegueixen generar energia que permet alimentar, de forma sostenible, tota mena d’objectes electrònics.

Zamorano, però, és plenament conscient que, de no ser per la implicació del claustre, cap de les seues idees s’hauria pogut portar a terme. «Entre el professorat, com a tot arreu, hi ha una mica de tot, però, en general, les propostes tenen molt bona acollida i tenc molt clar que, sense la seua col·laboració, no hauríem arribat a assolir el prestigi ambiental que tenim actualment. Els professors de tecnologia han fet molta feina i, els de biologia, han ajudat a fer el que anomenam ‘ecoauditories’ a les aules per veure com podem millorar-les de forma sostenible i eficient».

A l’altra cara de la moneda, hi tenim els estudiants, un col·lectiu que, segons aquesta mestra, no està prou conscienciat. «Amb els alumnes hem de seguir treballant sense abaixar la guàrdia, ells viuen en una altra realitat, van al seu rotllo i tot i que és cert que, a primària, sembla que ho tenen tot molt clar, quan arriben a secundària, ho obliden gairebé tot o, si més no, deixen de donar tanta importància al medi ambient i la natura», comenta.

Entre els projectes que més il·lusionen a Zamorano n’hi ha un parell que destaquen per damunt de la resta. El primer té a veure amb un espai que, fins fa ben poc, l’institut havia abandonat i que, ara, s’ha convertit en un laboratori que intenta augmentar la biodiversitat del centre.

I, el segon, amb el que ha servit per aconseguir que el Govern aprovi la instal·lació de tot un seguit de plaques fotovoltaiques que serviran, en breu, per poder dir que l’institut Algarb és totalment autosuficient a nivell energètic.

«Ha costat, hem hagut de treballar molt i demostrar que som capaços d’aprofitar les energies renovables al centre, fa temps que vam canviar l’orientació de les aules i els models de les finestres per aconseguir aprofitar al màxim l’energia solar i tot i que sembla que estam a punt de ser autosuficients, encara ens queda un llarg camí per recórrer en temes com la gestió de residus, o l’aprofitament de l’aigua de la pluja, per exemple», explica Zamorano.

Tot i que l’Algarb, com la resta de centres de l’estat, viu un curs complicat per culpa de la pandèmia, no descarta poder portar a terme, properament, activitats fora del centre per seguir conscienciant als seus alumnes sobre la importància de viure en un món més sostenible.

«Esperem poder fer activitats fora de l’institut, però si no podem sortir, estam preparats per seguir millorant des de dins».